【遭母虐打】篠崎泫過期食物維生　窮剩不足35港元

有「最美高中生」之稱、擁日本血統的台灣混血網紅篠崎泫，早年在台灣討論區爆紅後殺入娛圈，迷倒萬千宅男，社交平台粉絲追蹤人數更突破100萬，並更深得男星歡心，先後與羅志祥及柯震東傳緋聞，堪稱「男星收割機」！表面看似風光，但其身世坎坷，自小被雙親拋棄慘成孤兒，試過窮到只剩不足35港元，如今捱出頭變身網絡女神，知名度、吸金力大增，求的只是一件事......

由細靚到大的篠崎泫，16歲時在討論區分享個人相簿意外爆紅，被網民封為「真人版蘿莉（動漫中可愛小女孩角色）」，及後再因校園風頭躉身份受訪而再度走紅，隨即挾「最美高中生」之名亮相各大台灣綜藝節目，更火速被睇中入行發展，組成女團Twinko出道。

羅志祥柯震東緋聞女友

可惜歌手之路發展平平，她索性開設個人影片頻道兼任網紅，並轉行性感路線，經常網晒32C「咪咪」博翻身！加上緋聞不斷，曾傳是柯震東「密友」，又被指背歌手男友陳彥允偷食惹「派帽疑雲」，去年更加成為羅志祥「豬女郎」的嫌疑人物，是非多多帶挈她升呢話題女王，《綜藝玩很大》、《娛樂百分百》等紛紛請她上節目，早前更獲台灣著名網購品牌睇中，合作直播帶貨，進帳不少。

休學半年打工賺生活費

篠崎泫之所以如此積極進取，全因與兒時悲慘經歷有關，她不但從未見過日本生父，更遭生母虐打險死，慘變「人球」到不同親戚家寄居，故當升上高中即搬出去自住，卻因沒有經濟能力，曾經窮得只剩125台幣（約35港元），惟有到便利店領取過期食物維生，並被迫休學半年打工賺錢。自小缺乏親情的她，只在5歲前獲保母視如己出照顧，她形容對方「是我沒有血緣的母親」，但由於當時年紀太小記憶模糊，用盡各種方法都未能尋獲對方，故立志「以後要當大明星，讓大家幫我一起找奶媽」！今年初，她終有機會登上台灣綜藝天王吳宗憲主持的節目《小明星大跟班》尋親，得償所願。

Profile

年齡：27歲

身高：1米60

體重：51.5kg

三圍：32C、23、33