東方日報C1：向麥貝夷道歉　翟威廉認性伴多國籍

歌手麥貝夷日前指控「男友」性伴多得驚人，成為嫌疑人的前「港男」翟威廉，昨日現身澄清彼此並非戀人關係。他又自爆有不同國籍的性伴侶，但絕不玩「一夜情」，有自己一套生活模式，若果令麥貝夷不開心，會說聲對不起。

麥貝夷日前在網上大爆「男友」性伴侶數量驚人，作出控訴，並高調祝對方生日快樂，當日正好是曾與她傳緋聞的翟威廉（William）36歲牛一，矛頭似乎直指男方，當時William直言「唔想愈描愈黑」，拒作回應。昨日，他現身在大角咀舉辦的復活節市集活動，問到是否對方所指的「髒人」？他說：「我一定要澄清，我唔係麥貝夷男友，從來冇拍過拖！」

「呢個係我生活模式」

提到麥貝夷大爆男方性伴多，William愈講愈勞氣，表示過了個難忘生日：「我重新睇佢個留言，佢唔係講男友，所以我就諗佢係咪講緊我？但佢WhatsApp一早封咗我，冇乜交流，我都了解緊當中點解。」他坦言自己是正常男人，自揭與陳庭欣分手後，雖然單身7年，但不缺「伴侶」，問到是否性伴侶？他說：「人哋點講冇所謂，我係成年人，有短暫伴侶，但我冇One Night Stand。我有拍散拖，日本、韓國女仔都有，呢個係我嘅生活模式，但唔係無數咁多，係正常。」

期間他多次向麥貝夷道歉：「係咪講緊我？我唔知，如果真係有任何嘢令人唔開心或者誤會，我向佢講Sorry。」並強調自己從不說謊，感情上很直接，直言今次事件令他不快：「我糾結咗好耐，亦唔開心。我曾經託朋友叫佢出番個Story講唔係話我，但朋友話唔方便。（指控對你好大影響？）最初我好糾結，我都36歲，自己生活模式自己決定，使乜理人點睇？」他表示雙方以前經常玩直播唱歌，很感謝對方的幫忙，只希望事件告一段落。

當事人聞道歉超錯愕

至於當事人麥貝夷對於William向她道歉大感錯愕，問到她所指的「男友」是否William？兩人是否有性關係？她透過短訊回覆：「多謝關心，其實要回應嘅內容之前IGStory已經交代了，對於對方嘅道歉都感到錯愕。現在只希望、亦唔想事件再繼續發酵，對於不必要嘅說法同揣測都不多回應了，亦不方便對其他人及自己的私生活多作評論。現在只想事情過去及好好面對之後工作。再次多謝各位傳媒及好友關心。」

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