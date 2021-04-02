嬌小女星5招最強穿衣法　秒變長腿高妹

今時今日，樣唔靚可以整、胸唔夠大可以隆、腰唔夠纖幼可以勤力做運動，唯獨身高就真係天生，聽落好灰，不過都唔使失望嘅，可以靠穿衣技巧搭夠，即刻增高冇難度！今期就介紹以下平均高度只有1.55米嘅女星6種穿搭法，如何化腐朽為神奇，秒變1.7米高妹！

增高秘技1：Oversize西裝外套

身高只有1.56米嘅JW（王灝兒）及1.57米嘅何雁詩最鍾意着Oversize西裝外套，點樣為之Oversize，就係要略長過臀部，裏面可以加一緊身小背心或襯衣將佢攝於牛仔褲或短褲中，就會有拉高腰線效果，視覺比例會更加修長，而且Oversize更能穿出大氣場，令嬌小嘅身軀更顯得霸氣，成為眾人嘅焦點！

增高秘技2：連身裙+腰帶

連身裙係眾多女生衣櫃必備嘅服飾，但好多嬌小女生好驚連身裙會愈着愈矮，變成矮冬瓜，不過只要掌握3個秘技就可以巧妙地增高，第1就係揀選一條短連身裙，適當地露出大腿和小腿部分，下身配以短Boots或厚底鞋，即刻會穿出長腿效果！第2就係加腰帶，可以令纖腰更明顯之餘，睇上去會更有layering！至於最後一招，當然就係最強！就係裙側開高衩，微微露出大小腿部分，呢招特別適合着長裙，而身高只有1.49米嘅糖妹用呢招即刻增高10cm有多！

增高秘技3：用皮帶拉高腰線

着牛仔褲係矮妹大忌，好驚會着到腳短又粗髀，不過只要揀選一條高腰褲，再將衫攝落去，然後加條皮帶，視覺上就會令人覺得腰線拉高，做到長腿效果！好似身高只有1.6米嘅黃美棋都係用呢招！

增高秘技4：短身上衣

短身上衣絕對係嬌小女生專利，好似身高只有1.54米嘅譚嘉儀同1.57米何雁詩及1.55米鄺潔楹都經常穿上短衫示人，適當露出腰部令視覺更有層次，身形比例更修長之餘，仲令人覺得好性感！

增高秘技5：過膝長Boot

好多人認為長Boot只係啱高妹着，其實嬌小女生都可以變成逆天長腿，不過要注意一點係要同上衣保持一定嘅距離，只露出大腿一小截，即係「絕對領域」咁就掂晒喇！女星代表有黃美棋、糖妹同譚嘉儀！

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