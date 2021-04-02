不少人誤解腰痛的真正原因，最主要的元兇，可能是心愛的高踭鞋。(客戶提供)

【特約報道】有粉絲問我：「我明明無整親腰，唔知點解條腰好痛，唔通風濕？」其實好多人誤解了腰痛的真正原因，不一定是你整親條腰，或者孭重物，可能最主要的元兇，是你最心愛的高踭鞋。

穿高踭鞋時，人體重心會向前傾，腰椎則向後拗，令腰部肌肉收緊，增加腰背和膝蓋負荷。尤其「斗零踭」，鞋踭接觸地面範圍小，容易拗柴，腳部需要花更多力以維持平衡。假如高踭鞋無法承受你的重量，你的腳趾就會不自然蜷曲、角度扭曲，變成「雞爪腳」，連帶你的背部與脊骨都會扭曲起來。當應該用的筋肌骨骼，沒得到正確伸展和運用，久而久之，你背部的纖維就會愈來愈厚，失去靈活性，身體骨骼歪歪斜斜，造成肌肉分布不均，身軀愈來愈硬，造成肌肉與筋骨發炎疼痛。如果每天穿着高踭鞋好幾小時以上，除了造成痛症，肌肉中的血液流動不暢通，淋巴及神經系統不正常運作，甚至令免疫系統變得脆弱。

有痛症，先要治標、再治本。

有一次我跟朋友飲茶，飲完茶起身突然之間一隻腳幾乎行不到，跛下跛下咁。我跛了幾日，就找我的脊椎神經醫學與自然療法抗衰專家朋友Dr. Lenis藍寧仕博士，當日治療即刻完全無事行得走得！自然醫學的角度，脊椎乃人體能量的中心，Dr. Lenis以脊骨神經反射學為基礎，以輕柔手法，調整脊骨，將椎體復位，迅速矯正錯誤姿態，恢復脊柱的自然柔韌性和椎間盤間隙，改善因脊骨引致的痛症問題。除了即時紓緩痛症，還令我更了解自己的身體應由何處改善，我現在仍有每天做他教的動作，我的痛症也沒再復發。

除了自然療法，中醫學亦有針對紓緩腰背痛的按摩手法。中醫有「腰背委中求」之說，腰背痛症按壓委中穴都有助減痛紓緩，膝蓋後方凹入點即為委中。小腿後面正中央的則是承山穴，是全身承受壓力最多筋、骨、肉的集結之處，為膀胱經穴道，定點按壓能緩解小腿酸脹麻，紓緩雙腿浮腫。

當痛症得以緩解，就要好好面對痛症的根源。應避免選擇鞋踭高度在兩吋以上的高踭鞋，並選擇鞋踭較粗及附有軟墊的高踭鞋。日常也應避免蹺腳，否則容易因骨盆不正而引發脊椎側彎、肌筋膜炎等。

做按摩，的確能紓緩痛症；但要根治，必須要找出源頭、糾正姿勢，絕不能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，否則痛患拖得愈久，問題會變得愈嚴重，甚至到老年時可能出現肌肉無力、關節變形等問題，不容忽視。

【深度肌肉治療60分鐘】

利用專門的被動式伸展，配合按壓、拉伸、扭動等手法，有效：

- 讓肌筋膜充分伸展

- 提升身體靈活度

- 改善筋肌僵硬

- 紓緩疲勞和痛楚

健兒安健康醫學 AngelCare

糅合西方、東方、自然醫學等，以治未病、預防醫學的概念，為您度身訂造「整全身心靈 健康管理」。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。