疫情下產量竟然最多！許文軒終於「出山」做司儀

無綫娛樂台主播許文軒（Edmond）為慈善音樂劇擔任司儀，佢話係自爆發疫情之後，足足隔咗成年再做公開活動司儀，所以對於今次可以「開齋」特別開心！雖然減少搵外快機會，但佢話主持咗好多集訪談節目《StarTalk》，再因而被邀寫音樂專欄︰「自己有數過上年嘅數量係有史以來做得最多嘅1年，可能做多咗音樂專訪，同埋上年播出《我們的音樂時代》，依家有人邀請我幫手寫音樂專欄，分享吓對時下音樂同樂壇嘅睇法，有呢個機會好有滿足感，因為算係一個小小嘅認同。」

疫情之下好多演唱會搞唔成，網上Live騷應運而生，就連Edmond都話多咗去做嘉賓唱歌︰「冇得周圍Busking，甚至睇show，反而去多咗唔同單位搞嘅網上音樂會做嘉賓唱歌，例如去過伍仲衡、黃翊，仲有其他音樂人搞網上Live唱歌交流，大大話話都有7、8次，加上又可以再次上《流行經典50年》，估唔到疫情之下唱歌機會仲多過之前。」佢仲話依家物色緊好嘅唱歌老師，希望可以惡補唱歌技巧︰「可能平時做主持用聲用得比較多，依家覺得唱歌冇以前可以去到咁高音，好想學吓啲新嘅用聲方法，仲想學吓新嘅唱腔增值自己，唔與時並進嘅話就會畀人話Out！」