連假行街街？不如去「賞櫻」

閨蜜齊踏足逾15米長鳥居櫻花路，超還原日本花見名勝地，友誼也可以好浪漫；另一道同樣長15呎的櫻花大道，同時也是打卡熱點。(互聯網)

日本櫻之嬌美粉嫩，不少香港人對好清楚，但礙於疫情所限，今年難以親身飛抵日本賞櫻，其實留在本市，也不乏賞櫻熱點，部分更在室內，無懼天氣變化，方便大家全天候望梅止渴。

恍如置身於花見中

3至5月乃日本花見之時，是當地一年一度的櫻花季，MOKO新世紀廣場於即日至5月19日打造「MOKO春の花見」，並參照日本賞櫻勝地京都「竹中稻荷神社」的景觀，打造出一條逾15米長的幸福鳥居櫻花路，讓櫻花迷可盡情享受賞櫻樂趣。商場2樓更設有「櫻の茶屋」打卡區，以夢幻少女粉紅色系打造日本傳統茶屋，定必俘虜各位少女心。此外，商場將設簡易和式浴衣體驗服務，現場租借簡易和式花見浴衣，讓大人小朋友於櫻花樹下感受日本風情，大拍甜蜜照片。

首推復活節特色遊

難得擁有一連5天的復活節假期，可有考慮來個一日遊？apm正舉行賞櫻慢活一天遊，為大家提供豐富驚喜的一天遊行程，當中包括「快樂開箱」大型互動裝置，用長達20呎的貨櫃箱，加入藝術、科技及玩樂等元素，主打當然係15呎的櫻花大道，櫻花迷必定樂而忘返。打卡呃LIKE後，必定要品嘗以櫻花主題的綻放櫻の味人氣餐飲美食，滿足饞嘴一族，還可閒逛手作工藝市集及體驗可愛熊咖啡拉花工作坊，最後別忘記到訪商場附近觀塘區樂遊景點，豐富自助行程，讓大家身心大滿足！