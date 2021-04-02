麥當娜傳記片編劇Diablo Cody頂唔順娜姐劈炮

憑《Juno少女孕記》（Juno）獲奧斯卡最佳原創劇本的編劇Diablo Cody，上年8月獲天后麥當娜（Madonna）邀請合作，擔任她傳記片的編劇。娜姐曾將她們一起坐在梳化上用手提電腦寫劇本的短片上載社交網站，不過原來合作並不愉快，Diablo被爆已經辭職！

知情者透露，Diablo認為娜姐難以合作，她對自己故事如何在大銀幕被呈現的方式非常挑剔：「麥當娜同Diablo花咗幾個星期一齊寫劇本，進度良好。但當然大家都明點解麥當娜要執到好正。佢係一個完美主義者，而因為故事係關於佢人生，佢好小心點樣表達出嚟。Diablo需要更多自由去寫好劇本，到最後佢決定唔可以再幫手。」

近年音樂人傳記片如關於Queen已故主音Freddie Mercury的《波希米亞狂想曲: 搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody），與關於艾頓莊（Elton John）的《搖滾太空人》（Rocketman）叫好叫座，娜姐的傳記片也被電影公司寄予厚望。電影公司現正物色新編劇，不過娜姐絕對不會妥協。知情者指娜姐不需要錢，不會讓一套不真實的電影誕生。