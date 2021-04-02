大膽剪裁輪廓　重塑中性運動風

1919年在紐約羅徹斯特市創立的運動品牌Champion，於過往1個世紀以來一直以製作耐用及革新的運動服飾聞名，其專利橫向編織技術（Reverse Weave）可以解決衣物洗滌後縮水問題，並可以增加其延伸性及耐用性，經典舒適的設計令品牌於全球享負盛名，不少時裝品牌要聯名合作第一個必定會想起Champion。今回，美國時裝品牌RICK OWENS繼去年首次合作後，於本月再次與Champion推出第2回聯名系列，將其標誌性當代美學剪裁與運動服飾結合，推出一系列糅合創意及環保理念的男女裝單品。

Champion x RICK OWENS聯名系列推出的服飾均採用100%有機棉及再生尼龍製作，主要使用從本地採購的材料生產，而所有包裝均為無塑料、可降解材料及再生紙製成，貫徹近年大眾關注的可持續性發展理念。登場單品如外套、衞衣、上衣及運動褲等，同樣採用RICK OWENS標誌性的立體剪裁彰顯中性美學，運用經典黑白灰3色作主調，並滲入小量紅色設計以作點綴，所有單品均飾有「五芒星」刺繡圖案（去年「五芒星」圖案為拼貼設計），為此聯名系列注入點點神秘宗教色彩。