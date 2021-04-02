新餐肉vs午餐肉　全素反而仲肥！？

6年前，世衛宣布加工肉被列為最高風險的第一類致癌物，令不少人開始關注午餐肉的營養問題，而近年推出的新餐肉，就成為了最熱門的「替代品」，營養師Joyce表示，新餐肉其實是100%植物製造，主要成分包括大豆、椰子油和馬鈴薯澱粉，她說：「為了營造正常餐肉的油脂口感，製造商會加入了椰子油，增加了脂肪含量。另外，新餐肉的顏色偏向粉色，是因為加入了甜菜紅素這種天然食物色素，藉此模仿豬肉的顏色。」

坊間普遍認為，與傳統午餐肉相比，新餐肉比較不會致肥，Joyce解釋：「致肥的主要原因是脂肪含量，而新餐肉的脂肪含量與正常午餐肉相比，其實分別不大，新餐肉每100克有15.6克的脂肪，而長城牌的正常午餐肉，100克有14克的脂肪，所以並不表示新餐肉不會致肥。」除此之外，新餐肉標榜採用植物成份，因此亦不含膽固醇，Joyce說：「的而且確，新餐肉是沒有膽固醇，但其實高飽和脂肪和高反式脂肪的飲食，亦會令身體的膽固醇水平上升，由於新餐肉加入了椰子油來營造油脂豐富的口感，而椰子油正正是一種飽和脂肪，因此也有機會令身體的膽固醇水平上升，對心血管造成影響。」

其次是鈉質，新餐肉的鈉質成份比正常午餐肉稍低，但實質分別亦不大，Joyce說：「根據香港的營養資料顯示制度，建議每100克少於120毫克的鈉質才屬於低鈉質食物，但新餐肉每100克有482毫克鈉質，所以亦不算是低鈉食物，長期進食高鈉質食物有機會令血壓上升，也會令人水腫和增加腎臟負荷，所以並不建議大量進食。」值得一提的是，一般午餐肉為了保持食物紅潤的色澤和抑制肉毒桿菌生長，不少都加入了阿硝酸鹽，Joyce說：「可是，阿硝酸鹽食用後會轉化成為硝酸鹽，硝酸鹽會與胃部的胺結合，成為一種名為阿硝胺的致癌物，因此進食約2塊午餐肉，就會增加患上大腸癌的風險18%，而因為新餐肉並沒有阿硝酸鹽，所以亦沒有致癌的問題，但要留意未來豬肉的鈉質相對較高所，如果完全以未來豬肉來代替真肉，有機會令鐵質和維他命B的吸收不足。」