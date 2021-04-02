捲校園欺凌後退出劇集　Jisoo事務所遭索償逾2千萬

韓國男星Jisoo（金志洙）上月被爆曾涉校園欺凌，受害人發文指Jisoo曾拍攝及分享與女生的性愛片，甚至強迫男同學自慰，他發文道歉後，立即被飛出本來演出的KBS古裝劇《月升之江》，並由羅仁宇頂替其角色，而劇集本來已拍攝到第18集，卻因為Jisoo捲入爭議而要由第7集開始重拍，而第1至6集其後亦要重新拍攝，令製作公司Victory Contents蒙受巨額損失，而Victory Contents今日表示已於昨日向首爾中央地方法院提出訴訟，向Jisoo所屬的Keyeast事務所追討約2,100萬港元的賠償。

Victory Contents今日發聲明指，Jisoo在3月初爆出曾涉校園暴力，內容不單是關於學生之間的爭執，而是涉及強搶他人財物、考試作弊及性犯罪等令人感到震驚的行為，Keyeast事務所與Jisoo本人承認過去所做的事後決定停止所有活動及退出劇集，而劇集當時已經完成90%的拍攝，卻因為替換演員而要全部重拍，令他們要額外支付工作人員酬勞、場地及裝備費用、演員劇酬及美術等費用，而收視亦因為爭議而下跌，他們亦收到海外顧客的投訴，公司的形象亦有受損，造成長遠的損失，又指曾向Keyeast方面提出進行關於賠償的協議，但Keyeast方面一直不合作，所以只好提出訴訟。

不過Keyeast方面反駁指在Jisoo退出劇集後，他們已與製作公司及KBS電視台進行協議，並表示願意支付因為要重拍而要支付的費用，但製作公司一直未能提供具體的費用目錄，並指因為拍攝還在進行，要至少1個月才會有具體資料，令他們一直未能達成協議，否認在協議的過程中不合作。