平治Easter Wonderland 復活節主題活動

平治品牌中心今個復活節假期變裝成Easter Wonderland，各位來到除了睇車之外，更可參加工作坊與家人歡度佳節。

【特約報道】今個復活節假期，平治品牌中心舉行Easter Wonderland 復活節主題活動，讓一家大細走進童話般的國度！

活動期間，更會展出一系列熱賣型號，而即場選購指定型號現貨，更送您「首2年定期保養服務」及「首年牌費」。優惠只限復活節5日假期，萬勿錯過！

精選型號：

➤ 全新A 180 AMG Line 揭背車售價由HK$329,000起

➤ C 200 AMG Line 房車優惠價由HK$429,000起

➤ E 200 Exclusive 行政房車指定現貨免費升級Burmester®️音響系統及Exclusive內飾套裝

➤ GLB 250 七座家庭SUV售價由HK$538,098起

➤ GLC 300 SUV免費升級車廂氣氛燈

➤ CLS 450 轎跑車優惠價由HK$901,000起

活動方面，平活安排了一連串精心的復活節主題活動及工作坊，包括Easter Egg Hunt遊戲、復活節主題兒童手作工作坊、手工朱古力工作坊及威士忌朱古力品味體驗等。現場還設有TeaWG茗茶站，並會免費派發棒棒蛋糕。

平治Easter Wonderland

日期：4月2至6日（本周五至下周二）

時間：下午12時 至 下午6時

地點：平治港島品牌中心（柴灣嘉業街60號）、平治九龍品牌中心（紅磡寶來街50號）

查詢：2504 6140