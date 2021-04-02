晒親密照被網民P成翁立友　雞排妹順應民意獲讚有風度

台灣女神鄭家純（雞排妹）1月時自爆性騷擾事件，之後更開名指當日涉事主角係男歌手翁立友。雖然風波暫時平靜落嚟，但尋日愚人節時又被網民重提事件！

雞排妹上載一張與一男子頭貼頭親密合照到社交網，但佢用圖案遮掩男子樣貌，留言：「旁邊是男友還是前男友呢？」結果引發大量男網民將自己樣兒Key上照片，自我幻想兼滿足一下，不過就有人惡搞P上翁立友，令雞排妹嬲爆刪留言，不過佢並冇阻止大家攻擊佢，更「順應民意」：「在上一篇文中感受到不少人渴求我與翁立友的圖，更多人一直辦假帳號，洗留言貼合成照，既然你們的執念如此深，這篇底下留言，我不刪文，你們儘量貼。」再溫馨提示：「在這篇文底下，放P翁立友的會被刪留言，想貼的去下一篇貼，那裏是專區。」結果吸逾3千900 Like！

不過呢批網民貼完P圖照後，又隨即刪文，令其他網民都表示：「家純很有風度，用小帳的人，真是腦子進水又沒guts呢！」、「辛苦了，你能幽默面對真的是公關智商很高！」而雞排妹就公審嚟踩場嘅網民，貼出Cap圖公開對方帳號及照片反擊：「感謝網友截圖，幫沒種的厭女戰將備份留言，有夠好看！」