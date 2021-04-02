放假好節目　兩三知己歎酒店新下午茶

今日開始一連幾日紅假，相信大家會安排唔少好節目，如果想同兩三知己或親友偷閒一下嘅話，下午茶可以話係唔錯嘅選擇，最近有唔少酒店食府相繼推出全新主題下午茶，讓巴絲打可以好好享受午後時光之餘，亦大飽口福。

獨特靚景伴食

唔想來來去去都喺鬧市，咁不如試試出走至馬灣，於坐擁180度青大橋、汀九橋及沙灘全海景嘅挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳享用特色下午茶。餐廳於即日起至6月30日推出全新嘅「彩漾初夏海景下午茶」(兩位用)，供應10款精心巧製鹹甜美點，包括迷你龍蝦漢堡、蟹膏醬蟹肉酥盒、炙燒吞拿魚配杧果莎莎、意大利火腿配桂花柚子啫喱、黑芝麻杧果蛋糕及紅絲絨蛋糕等，以瑰麗彩漾花果及鮮味食材入饌，巧製出彩絢麗獨特下午茶；大家可額外加錢將咖啡或茶升級至鮮果特飲或窩心特飲。此外，憑香港挪亞方舟當日門票享用下午茶更可享9折優惠呢！

意國珠寶體驗

兩三閨密想品嘗一個貴婦式下午茶嘅話，位於香港麗思卡爾頓酒店嘅Café 103或許係好選擇。酒店與意大利國際高級珠寶品牌Pomellato寶曼蘭朵合作，於即日起至5月31日期間推出全新嘅「Art of Italian」下午茶，有4鹹6甜包括煙三文魚檸檬醬西西里芝士卷、意式熟成火腿配橄欖迷迭香麵包、紅桑子香醋意式奶凍及青金桔曲奇等共10款美點，置於鞦韆造型嘅下午茶架上，讓意式風情滿載嘅精緻美食帶大家味遊意大利。此外，惠顧雙人下午茶可獲贈邀請卡一張，於即日至5月31日期間在Pomellato寶曼蘭朵圓方店感受一個獨特嘅意大利米蘭珠寶體驗（需親自向Pomellato寶曼蘭朵預約）。

又食又玩套票

想趁機又食又玩，走到戶外欣賞大自然美景嘅話，香港天際萬豪酒店與昂坪360合作、於今日起至4月30日期間推出嘅限定套票或許係大家杯茶。一個價包昂坪360來回纜車標準車廂門票兩張及天際咖啡室經典下午茶（兩位用，需最少兩天前預訂），可以登上昂坪360纜車，感受大嶼山明媚風光及暢遊昂坪山上景點嘅同時，於同日在天際咖啡室享受㇐頓經典嘅英式下午茶，夠晒寫意。高雅三層架盛載住各式餐廳自製烘焙美點及鹹點，包括千層拿破侖蛋糕、卡布奇諾榛子杯、烤牛肉配焦糖洋葱醬、香脆蝦多士等。

法式高性價比

位於將軍澳嘅香港九龍東皇冠假日酒店Cielo與專業美療護膚品牌Eurobeauté合作，於即日起至6月30日推出「Cielo x Eurobeauté法式浪漫」下午茶（兩位用），鹹甜美點各有5款，包括煙三文魚忌廉芝士酥盒、煎吞拿魚粒配番茄乾、法國羊奶芝士紅菜頭泡芙、榛子千層酥、法式青檸撻、法式燉蛋泡芙和法國歌劇院蛋糕等。享用下午茶之餘，每位客人仲可以獲贈價值逾HK$2,000嘅禮遇，包括Eurobeauté體驗裝乙份、憑換領卡更可換取Eurobeauté馬油全效柔絲面膜1片及免費OASIS beauty/OASIS homme按摩或美療體驗2選1，而每日首位預訂下午茶嘅客人亦可額外獲贈Eurobeauté王牌產品嘅炫光金絲提升面膜組合乙份，既可以享受悠然浪漫嘅午後時光，又可以相約閏密知己打卡扮靚呢！

夢幻花香飄送

要數旺角人氣下午茶熱點，非帝京酒店型格餐廳酒吧Lion Rock莫屬，餐廳由即日起至6月30日期間與澳洲有機香薰護膚品牌CANVAS合力打造全新嘅「瑰麗仙境下午茶」。大廚以品牌一系列玫瑰產品為靈感，設計出多款美味茶點，包括龍蝦沙律撻、松葉蟹肉玉子卷、櫻花海老軟心芝士、紅桑子荔枝玫瑰慕絲蛋糕及佛手柑玫瑰芭菲等。此外，惠顧兩位用下午茶套餐，可獲贈CANVAS玫瑰全日呵護套裝及香薰口罩配飾乙份（價值約HK$500)，套裝包括玫瑰潤澤潔面梳乎厘、玫瑰水凝面膜及玫瑰24小時全效保濕乳液；而香薰口罩配飾則以磁扣設計，可扣在口罩、衣物及隨身物件上，配以自己喜愛嘅精油，守護身心靈之餘，更凸顯尊貴雅致品味。