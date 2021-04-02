網民狂數3宗罪　《口罩小姐》楊慧敏服殺蟲劑自殺

2019年落選港姐楊慧敏近期以自稱「老闆娘」身份參加ViuTV舉行的《最後一屆口罩小姐選舉》，雖然算係有經驗，不過佢嘅觀眾緣就唔太好，節目期間被網民力數3宗罪，佢疑似頂唔住網民嘅留言，企圖服食殺蟲藥飲漂白水自殺！

楊慧敏喺社交網上載相片，見到有殺蟲藥同紙巾等，佢發文話自己做咗件蠢事，本來計劃先食殺蟲藥，再飲漂白水，不過食咗一啖好難受，即刻吐番出嚟，佢留言話其實唔係想結束生命，更加唔想令到家人同埋身邊支持佢嘅人內疚同後悔，繼續堅持落去，先至係佢參賽嘅目的。而喺發文尾段，佢話想今晚開Live，邀請網民分享人生低潮，同埋提醒佢有乜可以改進嘅地方。相信佢今晚可以開Live，身體都應該冇乜大問題。

講番網民數楊慧敏嘅3宗罪，「強調自己好有錢」：喺節目入面佢標榜自己係有錢人，除咗不時晒名牌，其中一集一班參賽者要入街市拍攝，不過佢就一臉嫌棄話自己戴晒鑽石戒指唔適合入街市，仲話佢成世人去街市都唔超過10次。「不停放生電」：網民指佢對住任何男生都唔放過放生電嘅機會，就算去街市燒味檔學斬雞時，連中年檔主都唔放過。「博出位」：喺拍片賣廣告環節，佢多次放展軟骨功大擺奇特Pose博出位。基於上述3大原因令到不少網民喺節目組社交網頁留言，話唔踢楊慧敏出局會罷睇節目。

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