AGA第3次獲白金唱片：冇諗過會再攞！

環球歌手AGA（江海迦）出席City Pop Up Store開幕禮，獲高層Duncan、監製舒文及一眾師弟妹到場支持，包括Mike、趙浚承、P1X3L及石山街。期間宣布《So Called Love Songs》大碟榮獲白金唱片，是她入行8年第3隻唱片獲得白金唱片。

對於成績很好，她坦言：「上次我攞咗白金之後，都冇諗過有機會再攞，開心隻碟成績好，都好驚訝，可以對樂壇有貢獻，有個小里程碑。」問到之後出碟可會大壓力？她說：「唔會，反而冇得出先會有壓力，有機會創作已好開心。」

申請下年開紅館騷

問到可會怎樣獎勵自己？她說：「我鍾意食嘢，但因為拍嘢要戒口，冇諗慶祝，陣間完咗都要入Studio，今日已係好好嘅慶祝。」她透露上次攞白金唱片時父母在場，但因疫情關係，已超過1年冇見身在澳洲的家人：「我家姐就嚟生B，我都冇得見，想同佢哋分享喜悅，陣間視像先。」講到紅館演唱會因疫情延期，問到何時舉辦？她說：「有啲眉目，之前都延期咗幾次，依家申請咗下年開，依家心理、思想上都Ready好晒，公司一直支持我想完成呢件事。」