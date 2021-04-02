3招加強修護　肌膚即時「復活」　

日忙夜忙終於迎來數天復活節假期可以放鬆吓，不過生活可以放鬆，肌膚護理卻要把握假期空檔好好修復一下，才能趕走日積月累的疲倦肌！想令肌膚起死回生？加強修護、瘋狂補水可說是至關重要的一步。要知道女生有70%是水造的，給肌膚飲飽水才可以回復飽滿水潤肌，只要揀啱產品、做齊步驟便能事半功倍。

第1招：護膚程序做到足

正所謂「世上沒有醜女人，只有懶女人」日常的護膚程序大家可能都會偷偷懶，但一到假日就要做番足！第1步是好好潔面，為護膚打好基礎，假如你屬油性肌，不妨再多做1步去角質。然後拍化妝水、塗眼霜、精華、面霜和乳液等後續程序一樣也不能少，才能發揮補水鎖水及防止水分流失功效。如果想進一步加強效果？不妨於第1步的護膚步驟中額外使用肌底液，並於最後步驟中加用精華油。

第2招：密集修護、瘋狂補水

提起補水，就不得不提敷面膜。想加強修護的女生，不妨於假期首天先用較滋潤或含強效修護成分的面膜作急救，再於隨後幾天改以濕敷化妝水來代替面膜，不過大家要注意最佳的濕敷或敷面時間是潔面之後。進行強效修護時，應以成分天然（例如含復活草、海藻糖、金盞花、積雪草等成分）及功效簡單的產品為主，以免對肌膚造成額外負擔和刺激。

第3招：借助外力加強吸收

想護膚成分徹底被皮膚吸收，極致發揮效用？單靠塗抹手法是不足夠的，最好借助其他外力。例如用雙手在塗抹護膚品時打圈按摩，促進吸收效果。而另一方法就是配合使用美容儀，利用高頻抖動、微電流和光波，將護膚成分深入皮膚底層。