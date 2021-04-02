相隔10年重返無綫　袁詠儀考慮再拍劇

藝人袁詠儀（靚靚）為由余安安、羅敏莊及陳凱琳主持的無綫新節目《日日媽媽聲》，擔任首集嘉賓，無綫首席創意官王祖藍特意前來探班力撐。

靚靚受訪時表示是相隔10年再踏足無綫，對上一次就是獻給草蜢的Game騷《華麗明星賽》，打趣問她是否掛住返內地參加真人騷搵銀？她說：「唔關錢事，主要係冇咩特別吸引到我，今次就唔同，呢個節目吸引到我，覺得好正，應該要做多啲呢啲題材嘅節目。」受邊個打動「出山」做嘉賓？她說：「係曾志偉落命令，祖藍執行⋯（咁多人先叫得郁你？）唔係，係代表有好多原因想嚟，同羅敏莊好耐都冇見，又想見吓師妹（陳凱琳），大家一齊喺節目分享媽媽經。」

拒同張智霖夫妻檔合作

問到之後會多同無綫合作？她謂不排除，自言有好多想法已同監製講：「啱我嘅都可以玩，依家大家都好需要正能量、同開心嘅氣氛，千祈唔好係啲好正經嘅節目，我最想拍啲吃喝玩樂嘅節目。」會同老公張智霖以夫妻檔拍住上？她耍手擰頭秒答：「暫時唔好住啦！我哋喺內地嘅合作都少咗，始終我都係個靚女，都想要自己嘅事業，唔好互相阻住對方發達！（自己想搵多啲錢買包包？）唔係，搵食艱難呀！」

她表示如果碰到有適合的戲劇題材，她都會考慮拍：「演戲係我最鍾意嘅工作，但始終年紀大，如果拍攝時間唔長、體力同狀態都應付到都可以。」