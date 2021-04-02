麥貝夷爆前度性伴多後避傳媒！雪梨想同阿女網上Jam歌

歌手麥貝夷日前指控「男友」性伴多得驚人，原本佢有份出席慈善義賣市集活動，唔知係咪怕被追問關於「男友」嘅身份，喺記者到達前先行離開。

而有份出席的歌手朱紫嬈（Khloe）和雪梨，Khloe表示有朋友擺檔賣首飾：「我冇做呢啲生意，但之前有同朋友一齊喺大陸網上賣衫，依家就多啲喺網上唱歌。」雪梨亦謂囡囡徐頴堃有開網上頻道：「我哋會一齊傾偈，佢就唱歌。（一齊合唱？）我哋之前喺《流行經典50年》合唱過，遲啲睇吓會唔會喺頻道一齊合唱，不過因為我哋都忙，我傾緊大陸工作，佢又要忙寫劇本。（咩大陸工作？）劇集、代言人，睇吓7月政策點樣，如果唔使隔離21日，請我嗰邊就唔使咁貴。」Khloe又謂有與朋友開live唱歌：「佢哋都有叫我自己開，但我一個禮拜已經唱1次，如果一星期唱2、3次我驚搞唔掂。」

講到麥貝夷指控「男友」性伴多，令翟威廉成嫌疑人，Khloe坦言認識麥貝夷，問到可有關心對方？她謂：「呢啲時候畀佢自己靜吓，我哋唔方便講太多。（佢有冇同你分享？）都少，雖然我哋同期出道，除咗之前唱live外，呢排都少聯絡，都睇到新聞。（你同翟威廉一齊唱live？）之前都有。」問到可知兩人甚麼關係？她即口窒窒謂：「我唔知呀。」雪梨即幫手解圍：「留番畀當事人講，我哋唔想講人哋嘅事，唔知就答唔到你，但知道都唔可以講，因為係人哋私人事。」另外，麥貝夷本身在會場，但提前在記者到前離開，擺明特登避開記者。