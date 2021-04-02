【美女饕廚】法式小館篇

今次介紹位於中還荷李活道古董店和藝術畫廊旁邊的一家法式西餐廳，位置較為隱蔽，老闆兼大廚是香港人Chef David Lai，提供的每款菜式簡約得來而不失時尚。環境氣氛樸實而優雅，極柔和的白色和灰的色調，擺放緊密的桌子，品嘗食物的時候，大家都開懷大笑，放鬆地談天說地，一點都不拘謹。主廚喜歡用本地時令食材，不時更改菜單，常常給食客驚喜。

先來頭盤，是牛肉他他，配上鵝肝醬和新鮮松露，牛肉他他選擇較瘦部位，配搭鵝肝的脂肪，味道濃厚，並加入榛子果仁和新鮮松露作平衡，香口而不膩。

第二道菜是本地烏頭，菜式用煙熏製法，絕不花巧，嚴選食材，烏頭充滿黃油，肉質嫩滑鮮甜，簡單用鹽和鮮胡椒粒調味，已能提升鮮味層次，魚香豐盈。

再來一道喜知次西班牙鍋飯（Kinki Paella），有「海中紅寶石」美譽的喜知次，絕對稱得上是日本的珍貴魚王，賣相非常吸睛，肉質細緻，魚油完全融入鍋飯中，再配上蒜蓉醬，齒頰留香。

之後的一道菜是鹽焗本地雞，用平原雞，皮薄肉嫩，把整隻雞放入一吋厚的鹽內烤烘，芳香撲鼻，雞肉取出配上羊肚菌和香脆而帶奶油味的米飯，絕對不會令人失望。

最後一道菜是低溫慢烤牛短肋骨，肉質保持鮮嫩的粉紅色，連筋膜都甚為軟腍，加入大量蔬菜作伴，增添多一分甜香的滋味。

饕廚貼士：家煮喜知次

做法非常簡單，用麵豉醬、鹽和糖醃一下魚身，之後放入焗爐以高溫焗10分鐘即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）