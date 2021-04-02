獨留家中　被索女玩弄

把兒童獨留在家係非常危險嘅事，之但係男人獨留家中，亦會遇上危機呀！有唔少日本AV講述男主角一個人喺屋企嘅時候有艷遇，卻萬萬估唔到對方原來係色中餓鬼，一次又一次從其身上榨取快感，毫不留情地將佢瘋狂引爆，真係搞到腳到軟埋呀！

釋放慾望

喺癡女天堂出品嘅《脫獄犯強制中出 7》中，美艷兼擁有一副結實婀娜身材嘅水川蓳飾演女囚犯，佢幾經辛苦從監獄逃走，喺逃避追捕嘅時候闖入大雄嘅屋企，當時屋企只得大雄一個人，喺求助無門加上阿妹出動利器脅持之下，惟有任其魚肉！水川蓳除咗要大雄提供飲食外，Dry爆又飢渴嘅佢仲捉對方上床，滿足完口舌之慾後，再大玩騎乘，盡情享受交歡之樂！一次當然未夠滿足啦，所以阿妹接連多次同大雄激戰，仲以玩弄對方為樂，用玉腿大玩腳仔擦槍，見到表情痛苦嘅大雄一洩如注，水川蓳將抑壓已久嘅慾望終於釋放。

交談變交歡

喺FALENO推出嘅《鄰之美人妻騎乘位榨取》入面，後生仔俊介嘅父母因為公幹而要離家3日，所以獨自留喺屋企，不過佢絕對唔會悶，因為隔籬屋嘅巨乳索人妻美乃雀突然到訪，話想搵人傾偈解悶。二人傾談之間，美乃雀發現俊介怕醜得嚟好可愛，而且仲係一名青頭仔，於是提出幫助俊介做個真正男人嘅要求！未等對方答應，美乃雀已主動表演吹奏一曲，然後再移船就磡，讓自己嘅空處得以填補！一次之後，美乃雀就趁俊介父母外出期間，瘋狂喺床上指導各種床技，盡情享受高潮。

偶像級癡女

S1推出嘅《我與女友的藝能人朋友由朝到晚瘋狂交歡》，講述正太同女友本來相處得唔錯，有一日女友請咗班朋友返屋企開派對，正太仲認識到女友嘅藝能人朋友七森莉莉，兩人眉來眼去！之後，女友要返鄉下探親，而莉莉就主動上門搵正太，兩人先坐低傾閒偈，之後愈坐愈埋，繼而忍唔住接吻，最後仲上埋床！女友唔喺身邊，正太同莉莉好似兩口子咁生活，一齊玩煮飯仔、一齊沖涼、一齊瞓覺，不過正太好快就發覺莉莉雖然係藝能偶像，但係骨子裏飢渴到好似AV界嘅癡女咁，幾乎令佢精盡人亡呀！

簡評

好多女人都以為將老公留喺屋企就會好安心，但係世事往往出人意料，今次介紹嘅大家嘅3部作品就話畀大家知，就算一個男人留喺屋企都可以艷事不斷。喺3部作品中，本仙最鍾意美乃雀主演嘅《鄰之美人妻騎乘位榨取》，事關故事安排人妻身份畀美乃雀，令背景更為寫實，而佢扮演少婦真係好合適，喺誘惑男主角時表現得駕輕就熟，床上動作亦溫柔中帶點主動，表情同姿勢都相當悅目。