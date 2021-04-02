郭思盼初戀天長地久　同男友研究點親熱

獲封「廣告女神」的郭思（Suey）擁有一雙大眼睛，被指與陳嘉寶撞樣，出道至今拍了近50個廣告，近年亦有參與無綫劇集演出，繼《解決師》後，她在《逆天奇案》中飾演泰國華僑，當時其戲份主要在泰國拍攝，自知經驗尚淺，希望有更多演出機會，她說：「拍戲、唱歌我都鍾意，畀我唔同體驗，唱歌係另一種表達感情嘅嘢，但演戲好有新鮮感，每次去感受一個角色，就好似體驗另一個人生。」

「校花」操場惹哄動

求學時期已經是「校花」，Suey承認有好多男同學追求，高年班、低年班都有，她笑說：「啲低年班小朋友追高年班姐姐係好得意，鍾意喺操場上面大嗌你個名囉，搞到有啲尷尬。」談到初戀，她冧笑自爆：「即係我依家個男朋友！」雙方由大學開始拍拖，至今已5年，又指男友對她入娛樂圈好放心：「大家諗法都好開明，我做嘢佢從來唔會規管我，就算拍啲比較親密嘅嘢，佢仲會同我研究、畀意見我點樣做得Sweet啲。（佢冇呷醋？）冇，因為佢知道係戲劇世界。」若將來跟初戀男友結婚，她覺得是一件美事，笑說：「如果有呢一日來臨，我都高興。」

唔敢着比堅尼選美

問有否想過參加選美？Suey坦言沒想過，因不敢穿比堅尼，笑說：「如果有人喺度我唔夠膽，我怕醜！但我目標係今年一定要着一次。（如果畀好多錢你拍廣告呢？）好大誘惑，要問經理人。」不過她都滿意自己的身材：「因為改變唔到，都會有啲地方想再好啲，但天生係咁，唔好勉強，學識接受自己。」好動的她最近愛上踩板、Roller，拍攝當日更帶埋私家板，即場大顯身手！

Profile

年齡：26歲

身高：1米65

嗜好：踩板、唱歌、彈結他