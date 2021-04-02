四國混血兒大戰話題女神

今次搵嚟兩位25歲嘅脫星比併，一位係喺四仔界出道7年嘅Uma Jolie，擁有四個國家血統嘅混血兒，氣質嫵媚迷人；另一位則出道6年嘅Kendra Sunderland，係土生土長嘅美國女郎，有話題女神之稱。兩女之間，大家覺得邊個吸引啲呢？

嫵媚女人味

喺美國加州出生嘅Uma Jolie，係羅馬尼亞、匈牙利、墨西哥及德國嘅混血兒，自細喺山區長大嘅佢，最愛嘅活動係行山同觀星，亦喜歡研究占星術。少女時期做過模特兒，亦參加過選美比賽，充滿表演欲嘅佢，成年後拍攝性感照，並放上網分享，由於外形超正，結果被脫星經理人事務所睇中，經過一番思量後，2014年底投身四仔界，並為Filly Films演出處女作《Kissing Cousins #3》。

憑住清純形象令佢好快走紅，更喺2016年嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳全女班演出獎」。不過講到佢嘅事業轉捩點，係喺2017年4月為Jules Jordan Video演出超人氣作《Exxxtra Small Chicks Fucking Huge Dicks #20》，當時轉走成熟路線嘅佢，散發出嫵媚嘅女人味，深受四仔迷熱愛，令佢嘅事業登上高峰！

Profile

出生日期：1995年4月8日

身高：160cm

三圍：32C-23-34

圖書館做直播

稱Kendra Sunderland係四仔界嘅話題女神，真係一啲都冇錯！喺美國奧勒岡州出生嘅佢，雖然性格非常反叛，但係學業成績卻相當好，喺俄勒岡州立大學修讀會計。為咗賺取生活費，2014年10月開始從事成人直播工作，憑住玲瓏浮凸嘅身材，好快喺網上獲得高人氣，令佢自信心爆棚，更做咗個非常出位嘅行為，就係喺大學圖書館做成人直播！影片迅即廣泛傳開，引起好多人注意，雖然令佢贏得超高人氣，但同時亦惹上官非，結果喺2015年1月因公共地方猥褻罪，而被罰款一千美元。

離開大學後，佢食住個勢但開設個人網站，更同情趣玩具廠商合作，推出以佢名字命名嘅情趣玩具系列，同時被各大成人網站及雜誌睇中，邀請佢拍攝火辣寫真。此外，佢又為四仔片廠FTV Girls拍攝成人短片，2016年先後為Vixen、Blacked、Tushy等四仔片廠演出，人氣真係超勁！

Profile

出生日期：1995年6月16日

身高：175cm

三圍：32G-25-35

第1回合

鬥身材

個樣索唔索係好主觀嘅，只係講到身材就梗係睇三圍數字啦，Uma Jolie身材勻稱，32C嘅上圍加23吋纖腰及34吋美股，呢副Body都唔錯。之不過，睇埋Kendra Sunderland副偈，相比之下Uma Jolie嘅身材就失色得多，單係一對32G巨乳就已經贏晒啦！

第2回合

鬥吸金力

論吸金能力嘅話，Uma Jolie每套作品都獲得相當好嘅銷量，亦頻頻喺成人雜誌亮相，2016年時更被四仔迷提名做「每個人都應知道的25位脫星」。不過Kendra Sunderland嘅吸金力更勁，事關佢除咗有個人情趣用品系列同埋成人直播網站外，最近更計劃開設內衣系列，吸金力超強！

第3回合

鬥獎項

論獎項，兩人可以話係平分秋色，事關Uma Jolie同Kendra Sunderland都曾喺XBIZ及AVN兩大四仔頒獎禮獲得提名，而提名次數亦差唔多。事實上兩位脫星一直都爆響口話好想攞獎，因為獎項係佢哋成功嘅證明。。

REPORT

反敗為勝

從3項比併中，Kendra Sunderland可以話近乎完勝Uma Jolie，不過咁又唔能夠說明事實嘅全部，事關Kendra Sunderland憑住話題性，一開始就已經喺知名度上勝過Uma Jolie，故此Uma Jolie要急起直追實在有啲難度。不過如果從近期嘅人氣走勢嚟睇，Uma Jolie絕對有資格反敗為勝，最重要嘅原因係佢愈嚟愈索，人氣愈嚟愈勁呀！