獲王晶教路！王子涵《愛．回家》爆發喜劇細胞

導演王晶女兒王子涵入行逾10年，不時被指有父蔭「加持」，不過其實她一直「只靠自己」，直至加入無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「蔡玉皎」一角，喜劇細胞爆發獲網民激讚。對於獲派演該角色，她開心不已，但卻自爆首天開工瘀事：「當日監製有落現場嘅，劇情交代我跑樓梯，我以為自己全程表現冷靜，點知許家傑踢爆我『你好緊張呀？』」

王晶最擅長執導喜劇，問到父親可有就她的演出提供意見？她直言：「佢有睇、有畀意見，爸爸覺得我應該靠上半Part嘅面部表情去感染觀眾，而唔係靠下半部分囉！」入劇組已有一段時間，她打趣表示理應成功通過「試用期」，談到角色率直到近乎天真，她卻「劇透」：「嚟緊大家就知道，佢其實唔係大家想像中咁單純，佢會為咗幫人，展示出自己嘅陰暗另一面。」

餐廳被點「笑穴」嗌羞家

她自爆與家人皆喜感十足：「大家以為我爸爸好惡、好嚴肅，但我哋一家4口好似愛登士家庭，只要聚埋一齊，成日會發生好瘋狂嘅笑料。有次我家姐生日，我哋去間高級意大利餐廳食飯，當時侍應生捧咗我哋Order、佢哋最出名嘅烤雞出嚟，畀我哋過目後就推番入廚房切，我哋即時意會到，情景同《精裝追女仔》其中一幕『垂涎三尺雞』一樣，一齊點咗穴咁笑到收唔到聲，全餐廳嘅人都望實我哋，羞家呀！」