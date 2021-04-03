【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月廿二辛巳金滿日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、開業、安床

忌：動土、出行、放水

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、4、6、9

幸運顔色：白

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊

鬥志旺盛，辦事效率高，但求財勿操之過急。

金牛

有不少投資機會，謹記一分耕耘一分收穫。

雙子

展現風趣一面，利拓展人脈，尋找合作夥伴。

巨蟹

要信賴自己的判斷，毋須理會身邊的閒話。

獅子

不乏外出活動的機會，善用口才可帶來好運。

處女

小心聰明反被聰明誤，處事切勿急於求成。

天秤

理財要有周詳計劃，輕舉妄動易招致損失。

天蠍

宜趁下午與友人聚一聚，共享悠閒的周末。

人馬

與人互動要顧及對方感受，勿做無謂小動作。

山羊

趁周末陪伴家人，能感受到濃濃的親情。

水瓶

主動與身邊人分享快樂，幸福感油然而生。

雙魚

感情豐富，只要異性對你好，很易被電到。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）牛 財運跌

鼠

謀事要提高警覺，避免因粗心而鑄成大錯。

牛

財運下跌，處理投資宜審慎，切勿輕舉妄動。

虎

人氣高企，有望一展所長，易得到公司器重。

兔

做事容易不耐煩，謹記發火是解決不了問題。

龍

只要全情投入工作，容易有事半功倍的效果。

蛇

學習力強，對工作有新領悟，更易接受新事物。

馬

運勢跌入低谷，承受極大壓力，小心惹是非。

羊

自信心強，處事夠果斷，可贏得旁人的掌聲。

猴

只要心態正面，可憑個人實力擺脫眼前困境。

雞

下午的運勢稍遜，做事最好打醒十二分精神。

狗

工作稱心如意，可望得到上司的表揚與重用。

豬

是日沖煞，為免得不償失，求財忌急功近利。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

改變卦象 轉凶為吉

梅花易數中有一種卜卦的方法叫測字法。

經典古籍記載了一段實例：有一位先生，經過一間寺廟，看到門上的牌匾寫上「西林寺」三個字，其中「林」字並沒有兩個勾，覺得有點奇怪，所以拿來卜一下。他以「西」字七畫為艮，作上卦；以「林」字八畫為坤，作下卦；七畫加上八畫，等於十五畫，除以六數，餘數為三，作為動爻。最終得出山地剝為本卦，三爻動，變地為坤為變卦。由於寺院是純陽之地，但如變卦地為坤，就是六爻純陰的卦象，於是判斷寺中一定有陰靈作害。

為了求證，這位先生細問寺中僧侶管事，是否真有此事，果然，寺中真的陰靈常常出現打擾。他就提議寺院，為牌匾上的「林」字加上兩勾，將八畫變為十畫，令本卦成為山澤損，變為風澤中孚，結果，陰靈愈來愈少出現，寺院裏的僧侶及參拜者都不再受到滋擾。

原來卜卦能測出事件的原因及發生的事情，如果能夠靈活變通，改變卦象的少許地方，有助將原來的凶轉為吉，避開不好的事情。

當然，這個方法不是萬能，不是每件事情都可以這樣做，一定要清楚了解全件事之始末，再加上解卦者的經驗，才會稍有功效。