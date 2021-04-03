東方日報C1：JW衰心軟原諒賤男　譚嘉儀專一急撇叛侶

歌手JW（王灝兒）曾受感情重創，遇着幾位前度都偷食，認真慘情！但她見過鬼仍不怕黑，更衰心軟，以為可以改變男友，原諒了對方又再一起，但最後只換來再次被背叛！至於譚嘉儀亦曾遇上花心賤男，但她有截然不同的睇法，直言完全接受不到，認為一次不忠，百次不用！

JW讀中學時已拍拖，但次數不多，並自爆有不愉快經歷，試過被男友欺騙，雖然接受不到對方偷食，但就衰心軟：「中間一定有心軟、畀人氹到，我諗女仔好多時有個感覺，覺得自己可以改變男友，或者希望佢會因為你而改變，所以會心軟、原諒佢，但最後都係又發生！」

「我唔係易呃」

她自爆幾位前度都試過偷食：「所以嗰啲好快係過去式。（你成日遇人不淑，好易呃？）我唔係易呃，我都幾快發現，我諗係因為細個好多男仔都想識多啲女仔玩吓。（你原諒佢哋？）係呀，個個男仔或女仔細個嗰陣，梗係想經歷愛情唔同嘅嘢，而呢啲經歷都令我慢慢累積經驗，每次都會上咗一課，變咗更好嘅人！」

曾是黐身女友

經歷多次被背叛，問到可會變得識揀好男友？現有穩定男友Tarzan的她坦言：「唔可以話識揀，依家呢個都係緣分，喺啱嘅時候遇到呢個人。」並直認以前是黐身女朋友，經常Check男友行蹤：「細個男仔都鍾意玩，信任一定冇咁多，但依家大個咗，大家都定落嚟，最寶貴係信任。同埋依家唔需要太黐身，因為同男友嘅朋友圈融合咗。」

自認戀愛經驗少的譚嘉儀，對上一段戀情慘被背叛：「佢完全冇當過我係女朋友，收埋幾個女仔，不斷喺電話調情。拍咗拖2、3個月，有晚深夜有啲女仔搵佢，佢個樣即刻好驚青，唔使問都已經估到，之後佢就突然失蹤！佢平時做到自己好誠實，好似咩都同你講，但原來真實係咁，反差太大，本身對佢期望好高，之後跌到好低。」

「我思想傳統」

嘉儀直言完全接受不到男友偷食：「一次不忠，百次不用，我思想比較傳統，要一心一意對一個人。（就算佢求你都唔會心軟？）唔會，如果愛一個人，點會做呢啲嘢傷害佢？」

唔Check行蹤

嘉儀坦言自此有陰影，有段時間不敢拍拖：「嗰排對愛情完全冇晒信心，覺得以後都唔會搵到自己鍾意嘅人。後尾時間過去，心情都平復咗，睇吓遇唔遇到一個啱嘅人。」嘉儀自認不算黐身女友，更不會Check男友行蹤：「可能開頭會緊張啲，但信任咗佢之後，過咗一排就會知佢個人係點，就會好放心，可能佢要做嘢，唔見咗幾個鐘，都唔會覺得出奇。」

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