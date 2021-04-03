勁過蔡依林迪麗熱巴！馬國C奶網紅封一字馬女神

好多人都話女人係水造，可能係因為女人天生比男人柔軟度高好多，所以溫柔如水嘅女人，幾時都係男人嘅至愛！唔少女星都有極度柔軟嘅身軀，例如台灣天后蔡依林，有舞功底子嘅佢，近年仲鍾意玩瑜伽，佢可以輕鬆做拉筋同伸展動作，有次佢開騷表演鋼管舞，見佢喺自轉的鋼管上，凌空做出倒掛同一字馬等，超高難度嘅動作，令人嘆為觀止！

而內地女星迪麗熱巴都係「劈腿」高手，舞蹈演員出身嘅佢，試過上內地節目《跑男來了》，展示各種高難度動作，包括單腳直立式一字馬等，可謂技驚四座！

難度100分

原來喺馬來西亞，都有樣靚身材正嘅網紅係「劈腿」高手，佢就係運動系索女Celine啦！五官精緻嘅佢，讀書嗰陣係啦啦隊成員，平時訓練要做好多體操動作，身體柔軟度極高，最令人驚嘆嘅，就係佢可以輕鬆企喺度，就做出超高難度嘅單腳直立式一字馬，而佢最犀利嘅就係，可以一邊做倒立一邊「劈腿」，難度可謂100分，因令佢人氣急升，喺社交網喪吸10萬粉絲，仲經常擔任唔同品牌產品嘅宣傳大使。

佢平時除咗喺社交網晒自己嘅日常生活照，擁有36C身材嘅佢，熱愛陽光與海灘，成日大晒性感相派福利，當然深受網民愛戴，仲封佢做「一字馬女神」添！