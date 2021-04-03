「Raze 360 全方位防護」期間限定體驗店　全店買一送一同行抗疫

【特約報道】本土高科技初創公司Raze科研團隊經過10年苦心科研，終於去年初成功將光觸媒技術轉化為日常可用的潔淨產品，顛覆傳統家居潔淨概念。Raze最先推出的光觸媒噴霧產品利用光能消除空氣污染，只需輕輕一噴，能於長達至三個月的時間內持續徹底滅活高達99%的細菌病毒、甚至霉菌和臭味的侵害，於疫情期間為全港市民帶來將近無菌無病毒的家居環境，更於一年間數次全線售罄。而針對商業用長效性1年的專業光觸媒塗層服務，過去一年服務了超過90,000個單位、總噴塗面積超過25,000,000平方尺，Raze Inside已消毒貼紙更覆蓋香港大部分公共交通工具、公眾場所和不同行業，短時間內於市場上造成極大迴響。

360全方位防護 定下個人潔淨新標準

Raze作為香港納米材料技術領導者，在疫情肆虐下從未放下腳步，研發出 Raze360全方位防護方案。Raze360從三個細菌病毒傳播途徑着手，包括人與人接觸，物體表面和空氣傳播，針對這三方面推出超過三十款長效保護及即時消毒產品，無論在家裏，以至出外都遍地遠離病原體，為個人衞生帶來保障。

另外，Raze亦為企業推出Raze 360 商用全方位保護方案，讓我們外出到公眾地方都得以保護。針對不同行業，Raze 360能為大小企業制訂專屬衞生方案。每個計劃由專人跟進，一站式從消毒、噴塗、到防護用品供應，從用戶體驗出發，務求令用戶每一個階段都能感受到全方位潔淨保護。為企業提供最高的衞生標準及形象，令員工及客人對企業倍增信心。Raze360商用方案目前已獲不少企業採用，包括Tesla、大快活、foodpanda等。

為隆重其事，Raze於2021年3月31日至4月18日在中環閣麟街36號再次開設期間限定體驗店，並以「360 全方位防護」為主題，展示全系列產品外，更讓公眾進一步正式了解科技帶來的潔淨生活。

全面升級居家噴霧 配合全新隨身抗菌⼝罩

Raze皇牌產品Raze Original光觸媒抗菌噴霧，現已升級至全新3.0配方，經實驗證明有效滅活>99%新型冠狀病毒。

Raze更把光觸媒技術應用在口罩，隆重推出新型抗菌口罩，在達到BFE >99%、PFE >99%和ASTM Level 3規格的高防護口罩基礎上，破天荒搭配新型光觸媒抗菌層，保護不至於過濾，再增添全天候持續殺滅99%病毒細菌的雙重殺菌機制 - 在沒有光的情況之下依然有效能持續24小時刺穿並破壞細胞膜的接觸式機制；加上在光的催化作用下，可顯著提高殺菌及消毒速率和能力，實現速效殺滅細菌病毒的催化式機制，確保你佩戴口罩時持續潔淨。Raze光觸媒抗菌口罩共有兩款 (包括：擁有一層光觸媒抗菌層的3層光觸媒抗菌口罩及擁有兩層光觸媒抗菌層的4層光觸媒抗菌立體口罩)以供選擇，並備有小童、中童和成人三個尺寸，隨個人所需選擇合適的款式。

在日常應用方面，Raze更推出了不含香料、酒精的多款即時隨身消毒產品包括：消毒抗菌噴霧、消毒濕紙巾和免沖洗消毒抗菌泡沫。

為迎合未來市場對衞生長效保護得需求，Raze亦成功把光觸媒技術與乳膠漆結合，推出Raze光觸媒乳膠漆。在高質量乳膠漆中加入光觸媒效能，令牆身不但防霉、出甲醛，更能對抗細菌病毒，達至真正的全方位長效保障。Raze光觸媒乳膠漆更是創新科技署2019抗疫基金支持項目，未來將陸續與不同地產發展商應用。

#cantstopsmiling活動 期間限定全店買一送一

Raze作為本土初創公司，亦盡力肩負更多社會責任，推出#cantstopsmiling活動，並於3月31日至4月18日期間限定體驗店或網上商店可以買一送一選購全線產品。Raze希望在疫情期間送上正能量，讓科研產品的保護為香港人帶來一個微笑，並希望疫情能夠儘快結束。

「360 全方位防護」期間限定體驗店 展現Raze新世代潔淨概念

Raze選址中環閣麟街36號開設「360 全方位防護」期間限定體驗店，純白色調配合品牌標誌性的藍調，感覺潔淨無瑕、簡約而帶科技化，完美地展現出前瞻性的Raze以十年科研為大眾帶來的全新潔淨概念！期間限定體驗店有三層，地下一層展示和發售Raze一系列日常潔淨及光觸媒產品；一樓則為Raze LAB 科學實驗館及光觸媒乳膠漆產品陳列，深入淺出地解釋光觸媒技術和科研成果；而二樓是Raze 360方案展示廳，陳列出Raze與多個商業客戶如Tesla、大快活與foodpanda等不同的合作概念，讓大眾進一步認識到Raze屢屢創新高的衞生標準。

「Raze 360 全方位防護」期間限定體驗店詳情

日期：2021年3月31日至4月18日

營業時間：

星期一至五 上午10時至下午8時

星期六至日及公眾假期 上午11時至下午7時半

地址：中環閣麟街36號

Raze今年繼續與香港人同行抗疫，3月31日至4月18日於期間限定體驗店或網上商店可以買一送一選購全線產品，產品數量有限，售完即止。