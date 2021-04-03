【演藝世家】湯洛雯表弟李子熙唔想只靠家人上位

湯鎮業家族是出名的演藝世家，人才輩出，除了無綫花旦湯洛雯、孖仔湯君慈、湯君耀外，就連外甥仔李子熙（Daniel），近年都以模特兒身份入行。現年24歲的他，在大學生時期已被星探發掘，邀請到製作公司試鏡，順利加入模特兒行列，現與文雪兒長女張筠同門，走陽光男孩路線的他，近年成為廣告界新星，拍過約20個廣告，經常於港鐵站也能見到他的蹤影。

對於入行一事，他指家中「前輩」事前也對他多加提點：「表姐（湯洛雯）、舅父（湯鎮業）都有叫我盡量大膽啲，咩都試吓，唔好怕醜！」但他直言暫不打算跟隨家人步伐全面進軍娛樂圈：「始終呢一行好唔穩定，好多嘢都好唔實在，同埋都驚自己嘅私隱冇咗。」至於會否害怕遭外界批評靠家人上位，他坦言：「無論點都一定有唔鍾意我嘅言論，但佢哋係我屋企人，係改變唔到嘅事實，所以介意唔到咁多。」

回想首次在街上見到自己的廣告時，他表示感覺神奇：「一世都唔會幻想過喺街見到自己！」早前其廣告更登上銅鑼灣百貨公司外，號稱全亞太區最大的戶外電視屏幕，他稱覺得達到模特兒生涯其中一個目標。

場地：Mini Hotel@ Central