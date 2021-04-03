Kendall Jenner裸泳男狂迷1周內第3度被捕

上周日闖進美國真人騷家族Kardashian成員Kendall Jenner比華利山寓所裸泳的27歲男狂迷Shaquan King，周五因為Kendall案件第3度被捕！

狂迷上周日凌晨2時闖入Kendall寓所，敲窗叫她的名字，又將衣服脫得精光，跳進私人泳池裸泳，其後被保安制服。當時Kendall在家，但未有與狂迷碰面。警方到場後拘捕狂迷，但他獲釋才不過6小時，便改往Kendall妹妹Kylie Jenner的寓所進發，跟蹤騷擾，結果第2度被捕。

Kendall於周四獲批對Shaquan的臨時禁制令，Kylie翌日亦申請同樣的禁制令。Shaquan因為跟蹤Kylie案件獲釋後，警方周五再以Kendall案件的2項擅自入侵罪名，與1項妨害治安行為第3度拘捕Shaquan，令他重新回到囚牢。

Kendall最近密密受狂迷所困擾，上月另一男狂迷Malik Bowker計劃購買非法槍械，揚言要殺她後自殺，Kendall獲批禁制令，並已經加強寓所保安，更考慮搬走。