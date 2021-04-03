【樂園迫爆？】尋回童真的管道

明天是兒童節！小朋友的天性貪玩，即使是街邊不起眼的遊樂場設施，也可成為一眾豆釘於放學後、放假時最愛流連的地方。想回味一下童年的快樂？不妨從打卡開始，趁住圍封多月的戶外遊樂設施重新開放，循以下介紹的好去處尋找線索吧！

捐入渠管

冇得上網、打機的年代，小朋友最大的消閒活動就是到遊樂場嬉戲，那怕是簡單地放幾個水泥管，也可以用來玩捐山窿、瀡滑梯……位於豐物道海濱休憩用地的捐山窿公園We Park，就讓大家有機會重溫這份純真，皆因園內有3組「真渠管遊樂裝置」，以70年代葵涌石籬邨的渠管遊樂設施為設計藍本，當中的渠管有大有小，布局看似隨意，但其實經過精心設計，方便進行各種遊戲，更為喜歡打卡的大朋友提供了豐富的布景。

跳入棋盤

想藉打卡喚起童真？當然要去舊式屋邨走一趟，特別是上世紀70年代落成、位於石硤尾南山邨，更是懷舊熱點！除了有一副巨型程度足以讓成年人化身棋子的飛行棋盤外，還可找到偽文青的打卡熱點「彩虹橋」——3個高度大小不一的圓拱形攀爬架。由於這款設計簡單的玩意已絕迹於其他屋邨，加上被幾幢舊式公屋包圍，形成一幅很有地道色彩的構圖，難怪連外國遊客也慕名而來了！

登入火箭

「5、4、3、2、1，發射……」還記得80年代的《430穿梭機》嗎？事隔多年，仍想見識吓「一飛衝天去」的世界嗎？毋須坐穿梭機，走入位於油麻地的京士柏遊樂場，就會有所發現！場地設計以月球為主題，斜坡上布滿一個個坑洞，猶如月球表面，亦是享受攀石樂趣的設施。另外，場內有一艘可供人乘坐的「火箭」，上端刻有Voyager 1（航行者1號）字樣，又是打卡靚位！