《Penthouse 2》落幕　李智雅親睹朴殷碩身陷火海崩潰爆喊

韓星李智雅、Eugene與金素妍合演的SBS話題劇《Penthouse 2》昨晚大結局，第1至3部分平均收視分別錄得21.5%、25.2%及25.8%，未能超越第1季大結局28.8%的收視紀錄。

昨晚講述本來企圖在漢江大橋自殺的Eugene，最後為殺死李智雅女兒趙秀敏的事自首，而一直以為愛女金賢秀已離開人世的Eugene獲朴殷碩告知女兒仍然在生，但就表示要到自己能夠堂堂正正站在女兒面前時才跟對方見面。

Eugene與嚴基俊、金素妍、申恩慶及尹鐘焄等人以被告身份出席趙秀敏殺人案的審訊，眾人雖然指是Eugene一個人殺死趙秀敏，但就被發現同樣是幫兇，當時推趙秀敏落樓的Eugene因為犯罪時處於神志不清的狀態，加上她認罪並獲得李智雅的原諒，被判囚3年，金素妍因為誘拐未成年人、禁錮、毀滅證據、遺棄屍體及侮辱法庭而被判入獄7年，尹鐘焄就因為毀滅證據、遺棄屍體及教唆犯人隱瞞罪行而被判監2年，而嚴基俊犯下禁錮、賄賂、違反住宅法、毀滅證據、入侵住宅、遺棄屍體、殺人未遂及殺人等13宗罪，被判終身監禁。

最後講述朴殷碩與溫朱莞在回韓的飛機上見面，朴殷碩向對方展示求婚戒指，預告將向李智雅求婚，而二人抵韓後一起前往辦公室，期間溫朱莞落車吸煙，李智雅則在花店買花後準備去和朴殷碩見面，此時一個老伯把手推車停泊在朴殷碩的座駕旁邊，朴殷碩見到李智雅後，便拿着花束落車與對方揮手，但裝在手推車上的炸彈突然爆炸，李智雅見朴殷碩消失在火海中後崩潰爆喊，而不少觀眾都指老伯的樣子似足嚴基俊，懷疑是他逃獄後向朴殷碩報仇。

《Penthouse 2》的特輯將於今晚播出，第3季則預計於今年6月開播。