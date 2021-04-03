意大利機能服飾品牌　春夏新作環保先決

意大利戶外服裝品牌Save The Duck向來秉承環保宗旨，拒絕對動物及環境造成傷害，品牌所生產的服飾設計絕不使用任何動物羽毛及皮革，創作團隊亦一直致力研發出各種物料及嶄新技術去製作出優質並可持續發展的環保設計。

今個春夏系列，Save The Duck從日常生活中擷取靈感創作，將城市與大自然的特色融入各款戶外服飾，同時於今季起更逐步增加對再生物料的使用，當中再生物料的使用量佔整個系列的45%，較去年同期增加了30%。與此同時，品牌今季亦運用更多全新機能物料，例如：「ROCK」光滑面料就富有前衞氣息，而「WIND」面料則具備防風、防雨功能，兩種面料同樣柔軟舒適，配合線條流暢的剪裁輪廓，讓服飾設計輕盈易於攜帶，最適合春夏出遊時配襯造型。

此外，今季Save The Duck亦再次邀請日本機能品牌F/CE設計師山根敏史（Satoshi Yamane）合作，攜手推出Skyscraper聯名系列，採用備有防風抗水功能的Recycled Gore-Tex物料製作，通過利落剪裁去凸顯簡約主義美學，再配上冷色調及大地色系加強服飾的山系風格。