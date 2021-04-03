貼頭皮造型殺死網民！張栢芝勁大食　隊2包螺螄粉6個泡芙

近期傳出佗第4胎嘅張栢芝，終於親口回應傳聞，喺大陸節目上否認消息，表示3個夠晒數！除咗懷孕傳聞引起關注，就連佢個頭都係網民焦點，「張柏芝貼頭皮造型絕了」登上網上熱搜，究竟係點解呢？

原來網民發現佢每次紮馬尾將頭髮梳後、緊貼頭皮嘅髮型都相當好睇，好少女明星可以完美Carry，好似一直被嘲笑髮線後移嘅楊冪咁，就會自暴其短！而近日栢芝受訪時就笑言從來冇發現有呢個優點，「原來誇頭骨也是一個讚美」，更大爆過去剖腹生仔時：「醫生一拿出來，第一句話不是說是男是女，第一句話就說他的頭骨很美，他長大肯定很帥。」其後，佢又分享凍齡及減肥妙法，平時「吃多少就做多少運動」，但要短時間減磅就會運動加節食，甚至只食沙律充飢。至於抗老心得，佢認為防曬最重要，因為紫外線同陽光係青春最大敵人，依家仲會早睡早起：「我覺得整個人的精神狀態都不一樣！」

不過，佢就被一同參加《乘風破浪的姐姐2》嘅內地歌手吉克雋逸大踢爆，話佢「減肥只在白天」，一到晚上就狂食，成個訓練期都食聞落好臭嘅螺螄粉，仲要煮2包，不過仲未完，被迫供嘅栢芝好似細路咁答：「煎雞蛋囉…2個…哈哈哈哈…（然後呢？）然後我再吃螺螄粉…哈哈哈…（少了一樣！）泡芙！」

此時栢芝笑到勁誇張，自己都唔好意思形容個泡芙成個手掌咁大，點知佢話食咗4個：「我每一天都吃6個，楊丞琳也是這樣…」而一朝早佢又食1、2包螺螄粉，嚇得吉克雋逸都話未見到女仔可以食2包，網民都笑言估唔到女神鍾意重口味，終於知道點解佢肚凸凸喇！