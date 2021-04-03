楊洛婷待BB出世才揭曉性別　親朋戚友開賭盤落注

藝人楊洛婷（Rabeea）同老公Tim「一家四口」一向都非常之有節日感，嚟到復活節就梗係唔會放過Dress Up嘅機會，不過今次就冇Tim份啦，佢負責做Cameraman揸機。Rabeea同囡囡Tanya齊齊體驗畫肚皮畫，囡囡就揀咗畫獨角獸，仲好細心幫媽媽決定埋畫恐龍，事關Tanya睇完BB張4D超聲波相，之後一直都覺得媽媽肚入面個BB係隻恐龍！

大功告成之後，佢哋仲一齊跳咗Part肚皮舞，唔好睇Rabeea依家佗緊6個半月、個肚籮咁大會好唔方便，見佢行動自如，更做足痞低、扭腰動作，認真犀利！佢受訪嘅時候話佗呢胎個人都Keep住好活躍，只係個肚比上胎大，所以會容易攰：「始終都隔咗幾年再佗BB，自己年紀大咗啲，腰骨係會有啲攰，勤力啲嘅話，每星期都會去做孕婦按摩、瑜伽，同埋盡量食得健康，唔好增磅，因為自己易肥。」

為加強神秘感，兩公婆決定等BB出世一刻先揭曉性別，至今堅持咗大半個懷孕期都唔問醫生，反而身邊嘅人愈嚟愈好奇，甚至有親朋戚友開賭盤落注：「個個一見到我都話要摸吓個肚Feel吓係尖定圓，我媽咪同佢個好朋友已經賭緊餐飯、我老爺又係，話睇吓仔定女，依家係一半一半，我老公話似生女，而我就冇乜所謂。」至於Tanya就憑佢嘅第6感估係細佬，仲好搞笑周圍同啲鄰居報喜添！