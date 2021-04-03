人氣歌星至愛涼鞋　推出雲石設計搶Fo

早前，美國涼鞋品牌Crocs與Justin Bieber個人品牌drew house再度合作推出聯名版Classic Clog鞋款，薰衣草色調加上鞋面充滿玩味的Jibbitz飾扣，推出即日就已經瞬間售罄（其實去年10月首次合作都係極速Sold Out），情況與早年多次合作的Post Malone聯名版一樣咁搶手！買唔到聯名版都唔使太失落，因為當今韓國最人氣女團BLACKPINK成員Jisoo同埋美國樂壇天后Ariana Grande其實都係着簡簡單單嘅黑白色，更何況品牌不時都有驚喜新色推出，大把選擇畀你揀！

今季全新推出的Marble系列將大理石紋理融入經典的Classic Clog鞋款，沿用輕巧舒適的Iconic Crocs Comfort專利技術製作，分別有黑白（White/Black）及橙白（Fresco/Multi）兩種配色登場，而且每對鞋款上的大理石紋理都獨一無二，配合鞋面最標誌性又富玩味的Jibbitz飾扣，輕易打造出個人專屬風格，想同人「撞款」仲難過中六合彩。