菊梓喬遇世絕賤男！唔只郁手郁腳　仲要...

菊梓喬（Hana）接受車淑梅訪問，她表示因為家庭環境關係，很早已投身社會，從小到大最自豪的是自己沒有學壞，原因是她要做妹妹的好榜樣。談到愛情，她卻不能自拔：「我10幾歲已經開始拍拖，感覺愛情好恐怖，控制唔到，鍾意咩人，冇得迫冇得假。我初戀係個世紀賤男，佢好多女朋友，郁手郁腳，攞晒我啲返工錢，所有節日都唔陪我。我哋3、4年後分手，因為有人提醒我唔好將所有夢放喺1個人身上，要創造屬於自己嘅事業，嗰樣係分手後佢唔能夠帶走嘅嘢。」

被問到有傳與張景淳拍拖，她斬釘截鐵地否認：「可能外間只見過嗰張我同異性嘅相，話我哋戴情侶錶，當時TVB人人都帶嗰款錶。我哋識咗好耐，係打機認識嘅『機友』，又一齊去運動打拳，有好多共同朋友。當年佢有拍拖，仲經常高調拍拖。之後我入行，佢冇女朋友，但係我已經非常忙，點會有時間去經營一段愛情？」

她又透露擇偶條件：「我依家要搵嘅係老公，一定要高富帥，好靚仔，超級靚仔，就好似漫畫男主角一樣。因為我要求愈高，愈難搵到，於是我就愈專心工作。我覺得女孩子一定要結一次婚，否則唔夠完整，簡簡單單簽字都可以。我35歲都唔使急，林志玲姐姐啱啱至結婚冇幾耐，完全冇問題。我想就算結婚之後離婚都好，話晒都結過，當然我希望一生一世！父母嘅破裂婚姻未有影響我，因為我又唔係嫁畀我爸爸……我有信心將來可以搵到一位高山低谷都可以陪住自己嘅人，面對一切逆境捱過就好，再堅強一啲將來一定會好嘅。」她表示前星夢高層何哲圖（Herman）盡力幫她發展音樂事業之餘，更似爸爸一樣照顧她，還說會為她物色對象，叮囑她勿選擇圈中人。

無綫改革音樂節目，星夢歌手的前途受關注，人稱「星夢一姐」的她已與相關高層何麗全會面，表示對方十分留意她，亦清楚其成長背景：「我哋冇傾去留問題，因為我根本未完約，仲有幾年，不過佢話我好慘，因為形象被定格，係一位楚楚可憐嘅歌手。歌手應該多方面發展，未來要唱多類型嘅歌曲。其實我本身亦都係咁諗，我喜歡搖滾，但係我好尊重公司、Herman話要我做好一件事先，畀聽眾一個深印象，始終我係個新人，一個年長嘅新人。」Hana說也見過曾志偉，曾鼓勵她努力做好音樂。

被問到會否害怕「一姐」地位被動搖時，她指自己入行只有5年，並非「一姐」，反而仍是新人：「我得到『最受歡迎女歌星獎』只係代表幕後嘅團隊領獎。當年發生咗好多事，可能公司冇人可揀，否則未必會選到我。得獎冇咩特別開心唔開心，因為我嘅開心唔係來自獎項。我更加唔會飄飄然，我細細個就最憎呢類人！」

Hana透露現時每日都跟前老闆通電話，對方每次都叫她放心。雖然她也認為公司變動很大，但並不擔心自己的事業發展。最近有玄學家指她的真名陳曉怡很好，其事業可以去到更高更遠，笑言菊梓喬名字具書卷氣，不過，她也希望有一天像王菲一樣用回真姓名。