【自爆男友性伴多】麥貝夷情緒仍波動：只想抒發感受！

歌手麥貝夷（Karene）日前在社交網指控男友性伴多，矛頭直指翟威廉。她現身尖沙咀市集擺檔時表示，在疫情下自己想多作新嘗試，她承認近日有情緒起伏的時候，於是決心學習心靈治療，包括心靈治療法和手作產品等。現場與形象指導Karl一起做直播，Karl鼓勵她做有興趣的事，而且又可增加收入。麥貝夷說：「冇諗過將興趣變成一門生意，因為有唔少同路人Inbox問我，才開網店及擺市集，感覺好新鮮。」她覺得社會上不是每個人都可以好適當地處理自己的情緒和壓力，尤其疫情期間大家承受更多負面情緒，加上可能有感情上或生活上有不如意的事情，她覺得要將負能量轉化成為正能量是需要時間和講出口，而近日研究的手作產品的確令她情緒上有所紓緩。

她又說：「對上一段感情，當然有開心和唔開心的時候，期間離離合合，經過多次磨合都達唔到大家想要的共識，都30幾歲，惟有禮貌地作出最佳的決擇。」她表示在這段長時間的「秘密感情」，不知跟誰傾訴，並一度感觸說：「其實前幾日只是在感情上做了決定後為自己的情緒找一個出口，在自己的社交平台抒發了一個自己的小感受，沒有指名道姓去潑婦罵街怪責一個人，也沒有説要引起甚麼效果，單純是一個自己想由負能量轉化成為正能量的抒發感受出口。」她笑言自2010年出道以來，不愛炒作新聞，近2年多教英文及在小店的幕後工作，故想不到抒發文字會登上頭版。她並向真心關心她的朋友及媒體説謝謝，感謝Karl連日來凌晨致電給她輔導，自言情緒仍然波動，身邊又有不同的指摘，令她感受壓力，不想在慈善活動上大喊，才婉拒大會安排訪問，對造成各人不便說聲不好意思。她說原本已收起情緒，但看到有人在現場送鼓勵，就忍不住落淚。她透露會以粉紅色舒壓水晶通淋巴，把身體及心靈廢物排走，望吸正桃花正能量，希望日後的生活上也能添加正能量。

對於翟威廉都有參與同一市集，問她會否支持對方的清酒？她避談：「沒有做壞事的人不用感到尷尬，自己比較喜歡飲有質素的紅酒，謝謝！」