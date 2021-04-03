【可以叫老婆】雞排妹宣布「改名」　拒絕同呢類人合照

一向被外間以「雞排妹」稱呼嘅台灣女神鄭家純，今日突然更改社交網個人資料，將原先嘅「雞排妹ili鄭家純」改成「鄭家純」，唔少網民都好奇點解突然「改名」，佢解釋其實去年其中1個生日願望，就係希望大家唔好再用「雞排妹」叫佢，又重申從來冇賣過雞扒，不過佢話尊重繼續想咁叫佢嘅人，畢竟「雞排妹」易記又好讀，佢仲好歡迎大家叫佢「老婆」添！

佢留言：「從沒賣過雞排，18歲時幫雞排店拍攝宣傳影片，網上流傳後被記者還是鄉民稱呼為雞排妹。去年的生日願望之一，是希望大家不要再用『雞排妹』稱呼我，畢竟27歲還被叫食物名＋妹，很ngāi-gio̍h（台語，意思令人覺得唔舒服）。許願後已過7個月，改個粉專名應該不過分啦。叫我家純（Ka-Sûn）、阿純（A-sûn）、一粒、ili、イリィ都很歡迎，老婆也沒問題。當然，雞排妹非常好記又好唸，尊重想那樣叫我的人，只不過在路上遇到，若一開口是：『雞排妹可以跟你合照嗎？』，我會回答不行。」

有網民即留言：「老婆你最近都不回家是怎樣？」而「雞排妹」十足老婆上身咁回應：「在忙展覽！」令人哭笑不得！