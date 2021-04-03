建立合作關係　BTS事務所斥74億收購Biber公司

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）所屬的Big Hit事務所於上月30日正式改名為HYBE事務所，而HYBE昨日宣布旗下子公司Big Hit America收購了美國綜合媒體企業Ithaca Holdings的100%股權，收購金額達74億港元。

HYBE今次的收購對象包括Ithaca Holdings創辦人Scott Braun經營的SB Projects和Big Machine等企業，Scott Braun將加入HYBE的理事會，Scott Borchetta則會繼續擔任Big Machine的行政總裁，Ithaca Holdings的主要職員和旗下藝人將成為HYBE的股東，強化兩間公司的合作關係，而Ithaca Holdings的旗下藝人包括美國天后Ariana Grande、加拿大天王Justin Bieber及拉丁天王J Balvin等。

HYBE的理事會議長房時赫表示：「這次和Ithaca Holdings成為夥伴關係，將進行超越大家想像的新挑戰，會以兩間企業在這段時間積累的成果、要領和專門性作為基礎，超越國家和文化的界限，會透過緊密的合作創造高度的協同效應。」