黃翠如練配音搞到喉嚨發炎　張振朗緊張過比賽

無綫新綜藝節目《好聲好戲》今日舉行拜神儀式，節目主席評判汪明荃、主持人阮兆祥及賴慰玲，首集嘉賓張振朗、黃翠如、謝嘉怡、鄧智堅等現身，就連無綫3大高層曾志偉、王祖藍及何麗全亦有到場探班造勢。

振朗孖翠如受訪，前者謂對配音有少少認識，不過因為是另一範疇，跟演戲是兩回事，難在聲演跟自己做戲不一樣的節奏及情緒，自爆因練聲練到聲沙，需要背2、3分鐘對白，並大讚翠如配音犀利，翠如聞言即謙虛自認聲音薄弱，指在場的配音老師有給予意見，希望可藉此吸引專業意見，改變用聲方法好好學習：「每人都有畀到功課，勤力先做到，所以呢幾日不停練，前幾日喉嚨發炎，一緊張就覺得把聲有問題，消炎藥即刻跟身，依家好番嘅，聲音隨住壓力影響。（難過做戲？）唔同嘅困難，呢個就新鮮啲，平時都係配自己啲場口，配人哋嘅就好困難。（覺得自己適合做戲多過配音？）兩樣都要努力！」

而振朗表示現場有好多專業配音員，好值得向他們學習，又自爆錄影時坐於台下好緊張：「好耐冇試過咁緊張，對上一次嘅緊張係好多年前參加《星夢傳奇》，各位導師都好嚴格。」翠如接話：「真係好緊張，就好似去考試咁，大家望住你去畀評語。」會踩得好甘？振朗說：「咁又唔會，亦都唔會唔開心，會搵到自己嘅問題，同時都會有番啲意見去改進。」

講到之後的工作安排，振朗透露新劇《童時愛上你》會延期至6月開拍，笑言若開劇的話就不能參加此配音節目，因為需要大量時間去練習。另外，翠如就話原定有工作要去馬來西亞，但現時暫停，之後會有個生活主題的新綜藝節目、以及9月會開新劇。