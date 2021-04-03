【撐本地】節日主題以外好市集

唔少人喜歡於假日逛市集，而香港唔少商場及機構亦會趁周末或長假期舉辦各式各樣嘅主題市集讓香港人大逛特逛，最重要係，除咗有節日主題之外，仲有唔少好選擇，好似撐旅遊、撐年輕人、撐寵物等，全家連寵兒都可以齊齊出動大買特買、大逛特逛。

支持旅遊業

因疲情而影響生計嘅行業不計其數，而旅遊業可以話係首當其衝，「集Hub Market」就聯同香港日本人旅客手配業社協會主辦，並由樂坊有限公司統籌了於4月8日至11日嘅「撐旅遊市集」，場內將有逾30檔由旅行社及旅遊從業員主理嘅攤檔，供應各式各樣產品，包括咖啡豆、朱古力、乳酪、曲奇餅等，亦有首飾精品及生活用品，各具特色。入場費即時回贈兩張現金券（可即場使用），以及一份精選禮物，尋寶之餘，更有禮物回贈，想撐旅遊業界嘅巴絲打就不要錯過了。

詳情：

日期：4月8日-4月11日

時間：11am-8pm

地點：觀塘偉業街133號一樓Inspire Hub全層

扮暢遊日本

如果想「扮旅行」，尤其扮去日本呢，D·PARK愉景新城暢遊大世界企劃第二站「高山老街食の祭」及「宮川朝市週末市集」應該係大家杯茶。由即日至6月27日期間，將日本風土滋味薈萃地「高山老街食の祭」，帶來逾14間日式小吃攤，有高山名物飛驒牛食材、炭烤串燒小食、關東煮、玉子燒、極罕日本燒酎、清酒、日本茶等，齊齊躍進日本味蕾天堂。還有復活節期間及每逢周末加推嘅「宮川朝市週末市集」，逾40間特色攤檔齊集，供應各類型日本雜貨、家品、手工小物和各款日本人氣食品，讓大家「扮偽出國」，體驗日本在地傳統市集。

詳情：

高山老街食の祭

日期：即日至6月27日

時間：12nn-9pm

宮川朝市週末市集

日期：即日至4月月16日、4月-5月23日周六及日

時間：12nn-8pm

地點：D・PARK愉景新城L1

踢走負能量

位於長沙灣嘅D2 Place差不多每個周末及長假期都會舉行市集，於即日至4月6日舉行「正能量市集3.0─廢柴青年的快樂人生」，今次仲貫串饒宗頤文化館及618上海街合作，仲請來移居台灣嘅插畫家Tui franc頹飯，場內有手作區、紙品區及負能量展覽；唔少手作仲係本地品牌，好似「捕夢者 The Dreamcatcher」，創立人本身係一個全職手作工藝師，親手編織捕夢網，鼓勵大家生活同時實踐夢想，喚醒那些被現實淹沒嘅夢，一齊做一個「捕夢者」。至於「YOEshee_calligraphy 墨韻」就以中文、英文、圖畫、色彩等創作出各式物品，為大家帶來紓壓嘅作品。接受「正能量」，齊齊釋放負能量，與親朋好友互相支持，勇敢面對未來。

詳情：

日期：即日至4月6日

時間：1pm-8pm

地點：D2 Place一期2樓The Space及二期地下The Garage

寵物做主角

有全港最大一站式家居主題商場HomeSquare就由即日起至4月11日（六、日及公眾假期）帶來「寵物‧家‧市集」，主要分為「扮靚區」和「美食區」，有20多檔由本地自家製手作產品列陣，由寵物扮靚嘅得意衣物、天然健康食品，以至疫情必備嘅寵物清潔用品等，好似「扮靚區」就有多款天然毛孩護理產品，如手工調製嘅沖涼液、貓咪紓壓噴霧等，成分健康，主子亦可在家中歎世界過個精緻的生活；「美食區」則有多款自家製寵物有機小食、提倡寵物飲食均衡嘅鮮食包以及貓奴必備嘅新鮮貓草等，產品應有盡有。市集舉行期間，場內特設「寵物優先升降機」，主人能帶同寵物由停車場直達市集場地，商場亦與鄰近嘅商場合作，免費租借寵物車予大家，於兩個商場借還，方便寵主和主子逛市集之餘，再到寵物公園放電，全天候食買玩！

詳情：

日期：即日至4月6日、10-11日

時間：11am-6pm

地點：沙田HomeSquare 5樓平台花園