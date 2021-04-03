扮「薑蓉」被抨擊！鄧智堅：確實做得唔好

藝人鄧智堅參加無綫新綜藝節目《好聲好戲》挑戰配音，問到有配音經驗的他，是否會更勝一籌？他坦言不是，更會因此感到壓力：「好多幕後工作人員都話要畀啲難啲嘅題目畀我，但其實我平時配開卡通電影，少配真人，今次仲要係配啲好前輩級嘅演技，真係好大挑戰！另外，仲要喺眾目睽睽之下配，平時都係匿埋喺黑房入面。」有被評判批評？他說：「有點評亦有鼓勵，有畀意見我點樣可以做好啲，我嚟都係想學習多啲，好耐冇參加真人比賽，可以畀我尋回初心。」

自我檢討

提到他扮演姜濤做「薑蓉」，被對方Fans聲討，他表示全收網民對他抨擊的聲音：「有好人都有關心，之前都有作一個簡單嘅解釋，無論解唔解釋都好，作為一個演員，喺每次演出之後都會作出檢討，今次亦都唔例外，確實自己有溝通不足做得唔好。（有睇到對方冇怪你？）大概知道嘅，要多謝佢，適當嘅解釋就夠，再講落去大家來來回回，對自己同節目嘅焦點都唔係件好事，喺嗰日嘅記招係有模仿其他人，嗰段只係簡短介紹，喺配合上未夠完善。」

問到有否嚇到以後不敢再扮嘢？他說：「唔會，始終二次創作喺香港嘅精神，但喺往後演繹、角度會好啲、小心啲，做好啲準備工夫。」