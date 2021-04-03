胡諾言放棄歌手夢　演員由低做起發揮阿Q精神

在劇集《大步走》飾演才俊CEO錢瞻的胡諾言接受電台專訪，談及當年出碟銷量未如理想歌手夢碎，他坦承當年年輕做得不夠好外，亦因當時唱片行業備受翻版及金融風暴夾擊：「以前公司同事贈了我4個字就是『生不逢時』，最初不太明白，只知如何努力做，回報也不成正比。我有沮喪過，曾經對住老闆喊！之後，我也很感激唱片公司，透過些渠道令我加入TVB，這亦是我人生的轉捩點。」

他坦言當年沒想過轉行，指自己能屈能伸，不介意轉做演員由低做起。不過，未入TVB前他曾於電台兼職主持，也曾極度迷失，他說：「那時剛沒做歌手，我被派去一所唐樓錄音室訪問歌手於節目播，那一刻很不開心，不是不想做這工作，只因想起從前我去那裏是以歌手身份錄歌，而那一刻我是拿着MD機跟歌手的訪問，會很矛盾！是不知何時能再當歌手對着咪再唱歌。」

他直認主持加演員密密做收入穩定，年年爆騷，但被問及演劇集男一機會甚少時，他說：「坦白講也是，以前我曾經迷惘，會問有些機會為何不是我？為何不會選我？以前會有埋怨，但人經歷了不同階段，也慶幸我理智及樂觀，慢慢學懂了解自己的優點及缺點，這讓我明白這一刻未有機會，不代表我永遠都冇。這或許是時機未到，我會用正面的態度面對，你也可以說這是阿Q精神。個個都想做男一，我都想做，但其實只要一個有發揮的角色給我做，我已經很滿足。」