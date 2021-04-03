【麵店疑欠租未算黑】李亦喬屋企被迫遷　求籤博轉運

「牛雜妹」李亦喬今年2月生日時，在社交網自爆家人在元朗經營的麵店面臨結業危機，因過去2年因社會運動及新冠肺炎疫情影響，生意一落千丈，幸當時業主願意減租共度時艱，但早前卻遭業主入稟法庭指拖欠6位數字的租金，令其家人重擔百上加斤。據知，除麵店有危機外，她一家人亦「屋漏兼逢連夜雨」，原來租住的單位，因業主的財政問題遭銀行收樓，更要他們在1個月內搬走，非常頭痛！

頭頭碰着黑的她，遂與女性朋友到黃大仙求籤問卜。她們到埗後先拜神裝香，之後便誠心求籤問前程，見她閉緊雙眼兼雙手合十，顯得心事重重。之後她在友人帶領下，於廟內不同位置虔誠拜神。大約逗留半小時後，她們往解籤區找師傅問前程，期間見她愁眉深鎖，更化身問題少女，「機關槍式」向解籤師傅發問，約半小時後離開，到附近商場醫肚。

事後她接受訪問時表示，希望可以為麵店盡點力，故往求神問卜，但苦笑說：「麵店嗰支籤唔係咁好，話有啲麻煩，比較難解決，自己事業就要把握機會。（麵店情況點？）要上庭，但希望同業主庭外和解，因為始終交咗畀律師處理，所以暫時同唔到業主傾。（屋企人心情點？）OK嘅，但因為租緊呢間屋要好快搬走，唔係我哋問題，係銀行要收樓，今年家宅真係麻麻地，所以求籤問吓，我都係第1次去黃大仙，唔係好識求，依家屋企都係錢銀上問題，所以會努力工作。」她又謂在社交網發文後，有不少朋友及網友特意來光顧支持：「本住做得1日得1日嘅精神，我自己冇工作時都會返去幫手，食吓麵咁！」