羅天宇唔急拍拖　樂與女神打「友誼波」

港男出身的羅天宇，入行12年來半紅不黑，最近終迎來事業春天，首度擔正劇集並贏盡口碑，雖然在台慶頒獎禮與獎項無緣，但演技總算獲肯定。回顧過去「等運到」的日子，他坦言曾出現迷惘期，更諗過轉行做小生意。

有樣貌又有家底的羅天宇，是不少女生夢寐以求的理想對象，觀乎他的情史及歷任緋聞女友亦位位女神，包括苟芸慧、湯洛雯、戴祖儀及蘇皓兒等，難怪被封「女神收割機」！不過，他對此稱號不太接受，自言未有擇偶條件，認為重點是兩情相悅，以往拍拖都希望與對方走到盡頭，奈何每次都因不同原因而分開。

認定咗唔怕公開

現處於感情空窗期的他，揚言不心急拍拖：「我覺得感覺好重要，依家難得工作方面有機會，就畀時間自己全力去做，感情嘅嘢隨緣。（但你有緋聞？）好難阻止，唔通唔打波咩！兩個都係好朋友（指戴祖儀、蘇皓兒），有時唔好意思搞到人，但我都會一齊玩，唔可以冇朋友，盡量避忌啲。冇乜影響大家友情，反而會拎嚟笑，呢排疫情少咗聯絡，但以前試過3個一齊打『友誼波』。（以前好低調，之後拍拖會認？）上一個都低調咗一排先，除非認定咗又唔怕畀人知，啱都冇所謂，擇偶條件最緊要孝順、鍾意小動物，相處方式舒服就得。」

諗過轉行開餐廳 慳住使

不經不覺，羅天宇在演藝界超過10個年頭，過往遇到的角色都是乖乖仔，結果被外界定型，很難跳出框框，加上每個機會要等幾年，難免感到前路茫茫，他坦言一度閃過轉行念頭：「一定有迷惘時候，試過最長年幾、兩年先有工開，記得當年《愛．回家》之後等咗年幾，中間有少少細角色，有想轉行，覺得等都唔係辦法，工作以外都想另外有穩定收入，又見好多同事都好成功。我諗過幫屋企手做生意，但始終都係佢哋嘅，所以又諗不如投資間餐廳仔同賣健康食品，但真係好難開始。」迷惘期收入不穩，他慶幸向來唔大使，加上與家人同住慳唔少，總算維持到生活。對於被指有家底，他笑指絕非外間所想，現與家人均租屋住，座駕亦要努力供款。

希望有日攞視帝

去年他終等到機會，在劇集《香港愛情故事》首度擔正男主角，還入圍《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男主角」、「最受歡迎電視男角色」及「飛躍進步男藝員」3大獎項，當中後者更被視為其囊中物，可惜最終不敵朱敏瀚，他說：「一步一步慢慢嚟。（視帝呢？）更加冇諗，當然我希望有呢一日！」與獎項擦身，但其演技已獲認同，更劇接劇忙拍《把關者們》與《十月初五的月光2021》，事業起飛指日可待！