陳展鵬湊女Keep Fit　喪跑冇難度！

視帝陳展鵬忙於拍攝無綫新劇《黯夜守護者》，日前晚上現身蘭桂坊拍追逐戲，在地面不平的街道上來來回回，又坐上欄杆一躍而下，身水身汗。未開機前，他頻頻壓腿熱身。近年他拍了不少動作戲，之前拍《同盟》時亦在同一場地取景，他說：「上次難好多，要跳好遠，仲要一Take過，跳得慢要再嚟過，好似好勁咁。（今次仲勁？）可能出到嚟仲勁㗎！（要求拍勁啲？）好難嘅，已經安排晒動作設計，暫時唔使用替身。」

提到2歲的囡囡小豬比，他笑言湊女可當做運動：「佢消耗緊我嘅體力，因為佢識行，好玩嘅，太太都Fit咗。（太太都Fit咗？）都係嘅。」又指過往拍的劇有較多演員，但現在30場戲中，20場都有他份，故一開工便沒有私人時間，但他會爭取時間湊女之餘，還有時間練歌：「沖涼同揸緊車時唱，沖涼時個腦可以諗吓嘢，囡囡都識得唱，因為我成日喺屋企練歌，佢都記得歌詞。」

歌迷眾籌5位數登廣告

另外，為賀展鵬回歸樂壇，其歌迷會在網上眾籌了5位數字，為偶像於尖沙咀重慶大廈的大型廣告幕牆登廣告，24小時狂播其新歌《零歲》MV，為期起過一周。展鵬得知歌迷心意後非常感動，親身到場欣賞，他說：「今年最好嘅復活節禮物。」單文柔亦在社交網上載老公的新歌廣告，而展鵬的唱片公司高層表示為回饋歌迷，將舉行歌迷聚會。