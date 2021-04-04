【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月廿三壬午木平日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、出行、會友

忌：嫁娶、修篷、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、4、7

幸運顔色：紫

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊

運勢平平，得失不宜太在意，好勝易惹人反感。

金牛

感情生活顯得沉悶，打扮光鮮有助增強異性緣。

雙子

好運降臨，生活愉快，易從短線投資中獲利。

巨蟹

與家人好好聊天，分享想法，有利促進感情。

獅子

小不忍則亂大謀，財運起伏大，勿輕率下注。

處女

可透過社交活動接觸到心儀對象，驚喜萬分。

天秤

精力旺盛，加上貴人支持，處事井井有條。

天蠍

笑口常開，有利身心健康，旁人也樂意親近。

人馬

趁假日放空一會，可為日後工作養精蓄銳。

山羊

心情開朗，適合與朋友相聚，有助收風。

水瓶

桃花旺，新鮮的約會地點可為感情生活升溫。

雙魚

要處理的事甚多，應保持耐性，控制脾氣。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）鼠 壓力大

鼠

是日沖煞，壓力沉重，做事易受悲觀情緒影響。

牛

運勢跌，生活中頻頻出現變數，令你應接不暇。

虎

吉星高照，判断力強，做事能手到擒來冇失拖。

兔

不要顧住玩樂，以免影響工作，甚至得罪上司。

龍

精神集中，幹勁十足，遇上挑戰也能笑着應對。

蛇

人緣旺，趁假日到郊外玩，有利拓展人脈關係。

馬

財運欠佳，要保持清醒，免得騙徒乘虛而入。

羊

投資良機出現，宜好好把握，荷包將有進帳。

猴

生活順利，心態平和，有利發展人際關係。

雞

自信心強，利發揮潛能，助事業開啟新一頁。

狗

獲財神關照，有機會收到禮物，令你喜出望外。

豬

財運亨通，有望獲意外之財，但花錢要節制。

【暢所欲玄】［玄學師上觀紫微（兩儀派）］

辛丑四化 各有利弊

紫微斗數算命，出生年份甲年至癸年各有四化，即化祿、化權、化科、化忌。

化祿星為財祿之意，亦是順利吉祥之義，代表升級加薪。化權星可代表社會地位，亦可代表責任提升。化科星有利考試、讀書、名氣、專業，揚名但也可以是惡名。化忌星代表不幸、不如意、失落，亦包括疾病、破財、官非、口舌是非等。

辛丑年流年紫微斗數四化為巨門星化祿、太陽星化權、文曲星化科、文昌星化忌。巨門星喜化祿，利於人緣、口才，也利於財運，若在命宮或官祿宮，業務涉及口舌，流年皆吉，入財帛宮可從外地賺取收入。太陽化權入命宮，從事貿易生意有望名成利就，入財帛宮從事表演業遠方有利，入遷移宮則有利移民，若在疾厄宮則要留意屬火之病，如目疾、血管、高血壓、心臟等，也易有頭痛、頭昏眼花。文曲星化科入官祿宮，利從事領牌工作，如保險經紀，或以合約為主的工作，從事或學習文藝學術亦易成功，若在疾厄易有屬水之病。文昌星化忌在流年命宮，表示意志容易不穩，入官祿宮要小心因失誤而有損失，尤其是做中介擔保，入遷移宮要小心駕駛，易發生交通意外。要是疾厄宮文昌化忌，要注意胸肺、大腸患疾。

斗轉星移，每年流年命盤運程，視乎原局命盤、大運、星曜組合、天干而定。