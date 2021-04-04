東方日報C1：京滬兩頭家！張栢芝揸2億豪宅

張栢芝一向愛儲磚頭，日前她在綜藝節目中自爆於上海、北京均有物業，據消息指該2個物業均是頂級豪宅，價值接近2億元！近期在內地人氣爆燈的她，不足半年已穩袋半億，《浪姐2》雖已錄至尾聲，但她因仍有海量工作，短期內都未能返港，可說「有家歸不得」！

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》在內地掀起熱話，賽果如何雖暫未有分曉，但不少內地媒體指張栢芝已是箇中的「大贏家」，因她由今年1月官宣是其中一位參加者開始，短短數個月，於內地的人氣被推至沸點，火速接下3個代言、7個廣告，還有其他的綜藝節目，為品牌行騷以及商演，保守估計吸金超過半億元！

剛於三亞完成跑馬拉松後，栢芝又要繼續投入工作，據知《浪姐2》已錄影至尾聲，但完成該節目後，她依然未有歸期，因還有排山倒海的工作，當中包括大型品牌活動，短期內將不能回港。

嚇呆楊丞琳

吸金力強的栢芝，投資亦有一手，多年來愛買磚頭的她，一直對自己的房地產投資都守口如瓶，去年6月她以1億4千萬元沽出世紀大廈亦沒有作出過任何回應，但日前於《浪姐2》中與楊丞琳在車上閒聊期間，卻不小心自爆北京、上海都有房子，把楊丞琳嚇呆，栢芝說：「我經常要在北京、上海兩邊跑，所以兩個地方我都有家！」據內地消息指，她於兩地之物業均是近億的豪宅，「北京的家」是位於北京機場附近的雙層別墅，內裏全是頂級豪裝，盡顯貴氣；至於上海的物業同是獨立屋別墅，並且與劉亦菲、郭敬明等為鄰，星光閃閃。

變身「大胃王」

栢芝一直都是話題女王，尤其忽大忽細的「彈弓肚」，日前她親解「大肚Dum」之謎，原來她一到夜晚就會變身「大胃王」，笑言可以一口氣吃2個螺螄粉、6個大泡芙，肚凸凸便是螺螄粉「賜」的幸福肥，肥得開心。

《浪姐2》前日播出總決賽PK戰，楊丞琳的一組就大玩破格獻唱廣東歌《分分鐘需要你》，還邀栢芝助攻在歌中加入旁白的環節，獲得不少回響。而早前栢芝好友張馨予被Foul出局，張馨予於車上致電老公何捷，兩人冧爆的對話亦受到熱炒，何捷接到太太電話便甜到漏稱呼對方做「小孩」，張馨予含淚表示原先想老公能在總決賽的時候到現場觀看，因現場氣氛跟看電視差太遠，無奈希望現已泡湯；何捷則氹太太，指她「已破了大浪」很了不起，還以「另類安慰」笑老婆：「你本來就不是說那麼聰明的人，身體骨頭又那麼硬，劈都劈不進去。」張馨予聽到一刻，先是錯愕，接着破涕為笑，何捷既甜蜜又理性的安慰，獲不少網友稱讚，紛紛大讚張馨予找對了老公，輸了比賽，贏得甜蜜。

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