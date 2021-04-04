【最強父子檔】霆鋒半歲跟謝賢「搵食」 邊個同老竇打對台？

2018年憑《跳躍生命線》勇奪視帝寶座嘅馬德鐘，早前再拍攝無綫劇《我家無難事》，更首次父子檔上陣拍劇，盡得真傳嘅馬在驤飾演老竇年輕版，不過可惜不有同場鬥戲！處男下海嘅在驤就獲老竇大讚：「第一次算係咁，起碼唔怯場！」網民都期待睇佢嘅演出，唔知幾時播呢？

除咗呢對新鮮組合，好戲之人夏雨可以話係食無綫飯大，拍下不少經典劇包括《書劍恩仇錄》、《倚天屠龍記》等，當然唔少得比較近年嘅3輯《溏心風暴》，深入民心！有3個細路嘅佢，其中大仔黃奕晨（Dixon）30出頭，跟隨爸爸步伐加入娛圈，不過竟然同老竇打對台加入ViuTV，雖然主力做主持但仍客串不少劇集！而最近，兩父子就作客ViuTV節目《是滴是友》，更係夏雨首次上ViuTV，兩人難得公開情深對話。

歌手關智斌（Kenny）「脫離」Boy'z後回復「單身」，早年拍下不少大陸劇及電影，而近年重返香港樂壇推出唔少新歌，入行17年更憑《暫定》奪得「叱咤十大」，成績有目共睹，獲唔少粉絲朋友支持，就連爸爸都身體力行撐佢，為佢拍攝另一首歌《暫定》MV，扮演送飯角色！出名係無死角美男子嘅Kenny，爸爸當然都係靚仔有型，更立即吸引商演工作，Kenny笑言要做「吸血鬼經理人」，推爸爸出道做搖錢樹咁話！

如果要講大家最熟悉嘅父子檔，謝賢同謝霆鋒唔係第1都係第2喇！霆鋒半歲人仔已經同老竇拍住上出鏡，喺鎂 光燈下成長，兩仔爺感情非常好！到近年兩人掉轉角色，謝賢參與仔仔主持嘅節目，包括《十二道鋒味》、《鋒味》、 歌曲《善良》MV，親密嘅父子關係令人羨慕！由昔日頑皮闖禍嘅小朋友，搖身一變一線明星嘅霆鋒，唔使再令老竇擔心，可以安心享福！

歌神許冠傑（Sam） 有兩個仔，其中比較為人熟悉嘅大仔許懷欣（Ryan），人仔細細時已經踏上紅館舞台，喺老竇演唱會上「客串」演出，之後又成日陪老竇做巡迴演出！最近懷緬張國榮 音樂會上，兩父子再次拍住上，自彈自唱《沉默是金》。而早年Ryan試過「單飛」出歌，成績都相當唔錯！