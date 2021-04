演員工會獎得獎名單外洩！邊個獲影帝影后？

《27屆演員工會獎》(SAGA)將於香港時間明早舉行,不過今日卻有部分獎項的得獎名單於社交網上外洩!

因疫情關係,今年SAGA不會以實體頒獎禮形式改由網上舉行。由於是預播的關係,所以賽果已揭曉並將於節目中公布。而網上出現的「賽果」只是部分獎項,其中包括大家最關心的影帝影后以及最佳群體演出等大獎!最佳群體演出獎方面,結果由Netflix電影《芝加哥七人案:驚世審判》(Trial of the Chicago 7)奪得!而最佳男主角就由已故男星「黑豹」Chadwick Boseman憑遺作《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)力壓兩大奧斯卡影帝加利奧文(Gary Oldman)和安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)奪得。影后方面,《藍》的女主角維奧娜戴維絲(Viola Davis)擊敗兩大熱門法蘭絲麥杜文(Frances McDormand)和嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)奪得。而最佳男女配角就由《Judas and the Black Messiah》Daniel Kaluuya和《波叔出城2》(Borat Subsequent Moviefilm)的新人Maria Bakalova奪得。

不過暫時未知得獎名單的真偽,但由於賽果好正路因而有好多網民都深信網上流出的名單是真的!