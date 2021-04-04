演員工會獎得獎名單外洩！邊個獲影帝影后？

《27屆演員工會獎》（SAGA）將於香港時間明早舉行，不過今日卻有部分獎項的得獎名單於社交網上外洩！

因疫情關係，今年SAGA不會以實體頒獎禮形式改由網上舉行。由於是預播的關係，所以賽果已揭曉並將於節目中公布。而網上出現的「賽果」只是部分獎項，其中包括大家最關心的影帝影后以及最佳群體演出等大獎！最佳群體演出獎方面，結果由Netflix電影《芝加哥七人案：驚世審判》（Trial of the Chicago 7）奪得！而最佳男主角就由已故男星「黑豹」Chadwick Boseman憑遺作《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）力壓兩大奧斯卡影帝加利奧文（Gary Oldman）和安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）奪得。影后方面，《藍》的女主角維奧娜戴維絲（Viola Davis）擊敗兩大熱門法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）和嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）奪得。而最佳男女配角就由《Judas and the Black Messiah》Daniel Kaluuya和《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）的新人Maria Bakalova奪得。

不過暫時未知得獎名單的真偽，但由於賽果好正路因而有好多網民都深信網上流出的名單是真的！